La vita in diretta, Alberto Matano e Lorella Cuccarini l’annuncio: “E’ stato cancellato il provvedimento…”

Cancellato il provvedimento restrittivo de La vita in diretta per il Coronavirus

Come Mediaset anche la Rai è stata costretta ad adottare delle modifiche sia nella scaletta che nei modi di fare per far fronte all’emergenza dovuta al Coronavirus. Infatti da una settimana a questa parte i padroni di casa de La vita in diretta Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno cambiato modalità d’ingresso.

Infatti a differenza delle altre volte che i due professionisti entravano con l’apertura del led e la sigla dello storico format di Rai Uno, nell’ultima settimana di febbraio erano già al centro. Lì erano pronti a collegarsi con i vari giornalisti sparsi vicino alle zone rosse ed ospedali. Da lunedì 2 marzo 2020, però, tale provvedimento è cessato e i due professionisti hanno fatto nuovamente il loro classico ingresso in studio.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini tornano in studio con la sigla e l’entrata dal led

Il primo appuntamento settimanale del mese di marzo de La vita in diretta, quindi, è stata aperto dai due conduttori del format Alberto Matano e Lorella Cuccarini che hanno fatto il loro ingresso dal led. Ovviamente è ritornata nuovamente la sigla che ha accompagnato l’entrata.

I due, dopo la clip condivisa su Facebook venerdì scorso, nel quale entrambi i conduttori hanno parlato di giorni particolarmente complicati fatti da dirette difficili. Mentre nel pomeriggio di lunedì il giornalista e la collega hanno sorriso più volte durante il live. Dopo aver salutato il pubblico a casa, i due professionisti hanno precisato che l’emergenza Coronavirus ormai riguarda tutto il Pianeta, perché si sta diffondendo dappertutto.

Ottimi ascolti per La vita in diretta

Archiviando questo argomento, nel frattempo continua il periodo più che positivo a livello di ascolti da parte de La vita in diretta. Infatti lo storico rotocalco di cronaca nera e rosa del pomeriggio di Rai Uno sta facendo degli ottimi numeri.

I due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la settimana appena passata, anche se non sono riusciti a superare le concorrenza, Pomeriggio Cinque, si sono lo stesso avvicinati moltissimo allo share ottenuto da Barbara D’Urso.