Bianca Guaccero scoppia a piangere in diretta: ecco cosa è successo a Detto Fatto

Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto

Nella prima puntata settimanale di Detto Fatto la padrona di casa Bianca Guaccero ha rivelato di aver ricevuto una bellissima sorpresa. La conduttrice napoletana, infatti, non si aspettava minimamente che qualcuno le avrebbe fatto recapitare nel suo camerino ben 100 rose bianche e una lettera contenenti delle meravigliose parole.

Frasi che hanno fatto scoppiare a piangere la professionista Rai. Un bellissimo gesto che, per sua stessa ammissione, non aveva mai ricevuto in vita sua. Ma chi le ha inviato questi fiori? La Guaccero ha uno spasimante segreto? A quanto pare si tratta di un suo fan che abita in Germania e che la segue quotidianamente in televisione. A quel punto il collega Jonathan Kashanian le ha chiesto di incontrarlo.

La conduttrice napoletana riceve 100 rose bianche e una lettera

Durante la puntata di Detto Fatto in onda lunedì, Bianca Guaccero ha parlato dei suoi ex fidanzati, dicendo di non essere stato nessuno di loro a farle quel regalo. La padrona di casa ha ammesso in privato di aver ricevuto delle rose bianche con tanto di lettera. Un’iniziativa che l’ha fatta emozionare davanti a tutti.

A quel punto il collega Jonathan Kashanian le ha consigliato di farsi avanti con questa persona che vivi in Germania visto il gesto che ha fatto. La conduttrice napoletana ha ammesso che nessuno si era spinto a tanto nei suoi confronti. Infastidito, ovviamente in modo ironico, l’ex concorrente del Grande Fratello le ha detto che lui le ha fatto doni più costosi ma non li vede mai addosso.

Verità amara per Bianca Guaccero

Ma sia Jonathan Kashanian che Bianca Guaccero si sbagliavano sull’età dello spasimante. Infatti ad inviare le bellissime 100 rose bianche con tanto di lettera emozionante non è un ragazzo ma un uomo avanti con l’età.

Infatti la padrona di casa di Detto Fatto ha precisato che gli autori le hanno confidato che Nino dalla Germania ha 75 anni ma ha tutti i denti. “Hai 40 anni, che male c’è a stare assieme a uno che ne ha 75? Magari ha una maturità che un 50enne non ha. Ti darà quella sicurezza di cui hai bisogno”, ha detto l’ex gieffino.