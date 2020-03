Mahmood, il nuovo fidanzato è un volto noto di Maria De Filippi? Il clamoroso rumor [FOTO]

Cosa accade tra Mahmood e Gabriele Esposito?

Dopo la vittoria dello scorso anno con Soldi, nella 70esima edizione del Festival di sanremo è arrivato un altro brano di Mahmood ma stavolta cantato dalla sua cara amica Elodie. E a proposito del cantante italo-egiziano, da qualche giorno sul web è scoppiato un nuovo gossip che riguarda la sua vita sentimentale. Gabriele Esposito ed Alessandro sono una coppia?

È questo il rumor che si fa sempre più insistente su internet. Il tutto è partito da una serie di Stories che la stessa Di Patrizi ha condiviso su Instagram. Quest’ultima e i due ragazzi sono a cena insieme. Ovviamente in tanti hanno pensato che si tratti solo un ritrovo di amici, ma altri credono che tra il cantante l’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi possa esserci qualcosa di più.

Le foto dei due artisti con Elodie Di Patrizi

Nelle foto e clip condivisi su Instagram si vedono Mahmood e Gabriele Esposito seduti uno vicino all’altro. Immagini che in pochissime ore hanno fatto il giro del web e dei social network. Le Stories condivise sul profilo di Elodie Di Patrizi, anche se non davano modo di alludere ad una relazione sentimentale tra i due artisti, sono diventate virali.

E il chiacchiericcio ha trovato terreno fertile tra i fan del cantante italo-marocchino e del ballerino che anni fa ha partecipato al talent show di Maria De Filippi. Semplice amici oppure tra i due è scoccata una scintilla? Al momento i diretti interessati non dicono nulla. (Continua dopo la foto)

Flirt o semplice amicizia?

Ma le voci che vorrebbero Mahmood e Gabriele Esposito in realtà sarebbero solo delle indiscrezioni e niente di più. C’è da dire che chi segue il ballerino e il cantante sa perfettamente che entrambi sono abbastanza allergici nel parlare della propria vita privata, figuriamoci quella amorosa.

Al vincitore di Sanremo 2019 sono stati attribuiti molti flirt, ma lui non ha mai fatto coming out. Mentre il danzatore napoletano sembra essere fidanzato con una ragazza. In tutto questo i due hanno un’amicizia in comune, ovvero Elodie Di Patrizi che da settimane è prima in classifica col suo brano sanremese ‘Andromeda’.