GF VIP, passo falso di Alfonso Signorini, il web s’indigna: “Cosa ca… c’entra, ignorante”

Ieri, lunedì 2 marzo, è andata in onda una nuova puntata del GF VIP. Nel corso della messa in onda sono accaduti molteplici avvenimenti degni di nota. Tra gli argomenti trattati, quello che ha generato maggiore sgomento ha riguardato la lite tra la Marini e l’Elia. Ebbene, in tale occasione, Alfonso Signorini ha commesso un errore imperdonabile per il web.

Il conduttore, nel tentativo di difendere Antonella Elia, ha tirato in ballo Mia Martini e la cosa non è stata affatto gradita dalla popolazione di Twitter. Secondo il punto di vista di molti, infatti, le sue argomentazioni sarebbero state completamente errate e fuori luogo.

Il passo falso di Alfonso Signorini

Come tutti i telespettatori sapranno, Valeria Marini e Antonella Elia si sono rese protagoniste di una rissa durante la settimana. Tutto è nato nel momento in cui la nuova arrivata ha insinuato che la sua compagna d’avventura fosse indemoniata, ragion per cui le ha sventolato contro un rosario. Inoltre, anche Fernanda Lessa ogni volta che vede passare la Elia si fa il segno della croce.

Quest’ultima, inoltre, ha aggiunto che, secondo il suo punto di vista e le sue credenze, la donna porti sfortuna ed emani energie negative. Ebbene, tutta questa storia ha ricordato ad Alfonso Signorini tutto ciò che ha vissuto la cantante Mia Martini, ma questo ha fatto infuriare il web. Il presentatore, infatti, ha difeso la concorrente dicendo che credere alle energie fosse una cosa assolutamente assurda nel 2020.

La reazione del web

In fin dei conti, la distruzione della cantante citata avvenne proprio a causa di tutte queste dicerie. Gli utenti del web, specie di Twitter, però, hanno reputato fuori luogo l’uscita di Alfonso Signorini e non hanno perso tempo a riversarsi sui social per accusarlo.

Molti lo hanno definito ignorante, in quanto l’essere umano è fatto in buona parte di energia. Altri, invece, lo hanno accusato di non rispettare i culti e le religioni differenti dai nostri. Insomma, le accuse sono state davvero moltissime, ma la cosa che ha innervosito di più è stato il tirare in ballo una grande artista in un momento di televisione davvero assurdo.