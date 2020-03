Adriana Volpe vs Antonio Zequila, chiarimento definitivo al GF VIP?

I toni della quindicesima puntata del Grande Fratello VIP si sono notevolmente accesi nel momento in cui Adriana Volpe e Antonio Zequila sono stati richiamati ad un confronto. Il motivo è sempre il presunto flirt tra i due di tanti anni fa. Nonostante il primo chiarimento della scorsa puntata, pare proprio che Zequila avesse da dire ancora qualcosa. Com’è andato il confronto? Chi tra i due dice la verità?

Adriana Volpe continua a smentire e attacca

Ad esordire nel duro confronto di ieri sera è Antonio Zequila che, in merito alla notte d’amore con Adriana Volpe, specifica “È una donna bugiarda” riferendosi proprio alla donna. Poi aggiunge “Io non mento mai”. Ed in effetti Zequila aveva raccontato i dettagli di un pomeriggio d’amore a Milano con Adriana Volpe proprio in confessionale.

Dettagli che, ovviamente, hanno fatto sobbalzare la showgirl che non ha tardato a ribattere. “L’ho conosciuto a 18 anni e non l’ho più visto perché è infrequentabile”. Poi prosegue “Se la storia fosse stata vera perché dovrei vergognarmi?”. Con uno Zequila sempre più innervosito termina “Adesso si è superato il limite, d’ora in poi per me è trasparente! C’è la dignita della persona, lo giuro su mia figlia che non è vero”. Alla fine, alcuni aggettivi poco carini diretti proprio all’attore che è stato definito un menomato cerebrale ed un imbecille.

Antonio Zequila, scuse definitive

Antonio Zequila, dal canto suo, appare davvero molto innervosito dalla situazione. Sentirsi dare del menomato e dell’imbecille in diretta televisiva e davanti a tutti è davvero un rospo troppo grosso da digerire. L’uomo ribadisce, per l’ennesima volta, “Sei pessima, io ho giurato su mio nipote. Ipocrita, spergiura, posso morire in questo momento. Bugiarda, bugiarda, bugiarda”.

Quella che ha riguardato l’ennesimo litigio in diretta tra Adriana Volpe e Antonio Zequila è stata una scena tutt’altro che piacevole da vedere. Al termine Zequila ritratta tutto, fa un passo indietro ed Alfonso Signorini ribadisce come non sapremo mai la verità ma come, al tempo stesso, Antonio Zequila non è stato elegante comportandosi così con la Volpe. Sarà davvero tutto finito? Lo vedremo nei prossimi giorni.