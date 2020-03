Fernanda Lessa confessione choc “Ho pensato di togliermi la vita per un anno”

Fernanda Lessa racconta un segreto su sé stessa e sul suo essere stata vittima di bullismo, tanto che aveva pensato al suicidio.

Fernanda Lessa ha raccontato un segreto molto grave in merito alla sua vita. Ha detto di essere stata bullizzata e quindi aveva deciso di togliersi la vita. Nella diretta del Grande Fratello vip 2020 di ieri sera, la modella brasiliana ha dichiarato che ci sono state tantissime novità. Infatti, la bella Fernanda si è detta molto scossa.

E’ scoppiata in un pianto e si è sfogata insieme all’amica Adriana Volpe, in pratica, Alfonso Signorini ha parlato con le 3 vip, ovvero Valeria Marini, la bella modella brasiliana ed Antonella Elia. Infatti, nel corso della settimana hanno avuto continui litigi e questo ovviamente, non aiuta.

Fernanda ha detto che Antonella Elia molte volte emana un’energia negativa, questo ovviamente ha subito scatenato la polemica, perché Alfonso Signorini ma anche Pupo e Wanda Nara, spiegano che non c’è motivo di dire una cosa di questo genere, perché in realtà si tratta solo di un banale litigio.

Fernanda Lessa e le parole che l’hanno ferita

Nel corso della trasmissione dalle parole dette, sembrerebbe che Fernanda Lessa le abbia dato della strega, ovviamente lei è rimasta molto male. Anzi ha ribadito che si sente discriminata perché hanno parlato della sua religione.

Ha spiegato sempre che da piccola era molto diversa, infatti la prendevano in giro perché lei parlava con i suoi amici immaginari. Questo modo di fare chiaramente, anche all’interno della trasmissione, l’ha fatto sentire molto male. Adesso sta bene, quando era piccola si sentiva diversa, molte volte aveva anche tentato di togliersi la vita.

La confessione choc della modella brasiliana

All’amica Adriana Volpe ha raccontato che lei si sentiva non proprio fiera di essere indios quando era piccola, ma adesso invece ha iniziato ad avere un atteggiamento completamente differente perché è orgogliosa delle sue origini.

Dopo che lei è scoppiata in questo pianto facendo uscire il suo lato più fragile, anche suo marito Luca Zocchi su Instagram ha spiegato che solo gli ignoranti non potevano dire qualcosa del genere nei confronti di sua moglie mettendo in campo cose che in realtà, lei non ha mai fatto.

Ha spiegato che lui la ama tanto e che lei deve cercare di superare queste parole. Intanto però, la confessione ha fatto uscire il lato più debole di se stessa. Infatti, in passato lei aveva addirittura pensato di uccidersi perché era vittima di bullismo, ma adesso finalmente ha superato tutto ciò.