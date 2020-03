Valeria Marini GF VIP 4, “Cecchi Gori in prigione? sono dispiaciuta, ma temevo per mia mamma”

Valeria Marini apprende dell’arresto di Vittorio Cecchi Gori e si dice molto preoccupata

Valeria Marini, nel corso di Grande Fratello vip 2020, sta iniziando a litigare spesso con Antonella Elia. Una delle litigate più pesanti è quella in cui poi a un certo punto, la bella soubrette viene chiamata all’interno del confessionale per parlare con Alfonso Signorini anche di quello che sta succedendo al di fuori della casa.

Infatti, la showgirl viene a sapere che l’ex compagno Vittorio Cecchi Gori sarà costretto a scontare 8 anni di prigione per bancarotta fraudolenta. Lei si dice visibilmente commossa e dice anche che secondo il suo punto di vista, non meriterebbe questo trattamento.

Infatti, è molto preoccupata soprattutto perché sapeva che lui aveva avuto dei problemi di salute molto seri, ma era anche in ansia per sua madre, in quanto anche la donna sta vivendo un momento non bello e di conseguenza, quando l’hanno chiamata lei aveva subito pensato a sua madre.

Valeria Marini sul piede di guerra con Antonella

La lite tra Valeria Marini e Antonella Elia è stata molto forte. Infatti, le due iniziano a litigare praticamente per qualunque cosa. All’interno della casa di Grande Fratello Vip, si sono dette molto cattiverie.

Valeria però dice che lei non è assolutamente interessata a quello che è il giudizio della donna che secondo lei, non potrebbe neanche salire su un palcoscenico e senza rendersi conto che il modo in cui offende è davvero fuori luogo. Inoltre, parlano anche del fatto che non è certo dell’idea che Antonella sia un’indemoniata.

Antonella Elia e l’ira contro la showgirl

Nel corso della litigata Valeria Marini è stata anche spinta da Antonella Elia. Un modo davvero brutto di reagire ad una banale discussione, che hanno avuto per futili motivi. Non si capisce se Valeria chiede l’eliminazione di Antonella Elia visto che aveva già fatto delle minacce nei suoi confronti. Ora si cercherà di capire quale sarà la lezione del Grande Fratello e quindi fare il punto della situazione.

Di certo però l’arrivo di Valeria Marini ha messo a dura prova, di non poco gli animi all’interno della casa. Non solo per Antonella Elia, ma anche degli altri. Si cercherà di capire in che modo si potrà ritrovare un equilibrio. Quello che è certo è che si sta esagerando, il conduttore del Grande Fratello Vip alla fine ha chiesto di abbassare i toni in maniera seria.