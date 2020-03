Antonio Zequila Grande fratello Vip contro Adriana Volpe “Sei bugiarda”

Adriana Volpe contro Antonio Zequila, lei smentisce qualsiasi tipo di flirt: ecco cosa è successo

Adriana Volpe sul piede di guerra contro Antonio Zequila. Infatti, lei è molto arrabbiata perché lui sostiene che hanno avuto un flirt, ma lei invece assolutamente smentisce questa ipotesi.

Nella scorsa settimana, l’attore aveva detto che c’era stato semplicemente un caffè tra di loro, ma poi a un certo punto ha minacciato l’ex conduttrice Rai dicendo di voler dire tutta la verità sul loro incontro.

La situazione è iniziata a degenerare perché la conduttrice a un certo punto ha detto che si potrebbe anche vergognare, qualora fosse stata con uno come Antonio Zequila. Eppure, ha detto che se fosse stato vero l’avrebbe detto perché comunque aveva 18 anni, non era fidanzata né impegnata, e quindi non vede perché doveva negarlo. Ha anche detto che non vuole più parlare di questa cosa anche perché pensa che si sia superato ogni limite.

Adriana Volpe arrabbiatissima con Zequila

Adriana Volpe ha detto anche Zequila per lei è diventata trasparente all’interno della casa, dicendo che lei è fedele, Lui si dovrebbe vergognare, secondo la conduttrice, che è anche pronta a giurare su sua figlia che tra loro non è mai successo niente. Antonio Zequila però perde completamente le staffe quando lei dice in questo modo perché sostiene che lui è una persona vera, non dice mai bugie.

Piuttosto lei, invece, è una bugiarda e di conseguenza, decide di continuare a puntare il dito nei confronti della bella Adriana. Poi i due iniziano a urlare e la situazione perde di calma la praticamente subito. Intanto però, dallo studio Alfonso Signorini interviene dicendo che bisogna abbassare i toni. Adriana però è di tutt’altro avviso e dice che Antonio per lei è disgustoso.

L’opinione di Fabio Testi sul caso

Interrogato da Alfonso Signorini, Fabio Testi ha detto che secondo lui, entrambi hanno gestito la cosa in maniera completamente sbagliata perché, innanzitutto, lei adesso la donna è sposata con famiglia, però all’epoca Adriana aveva solo 18 anni e quindi poteva anche essere un po’ più morbida.

Lui dall’altro canto. ha esagerato cercando di dire cose che in realtà non andavano bene. Adriana invece, secondo l’attore, avrebbe esagerato cercando di dire cose che in realtà non andavano bene.

La cosa importante adesso è cercare di tenere la situazione sotto controllo per non fare altri sfoghi del genere che possano dare il brutto esempio in tv.