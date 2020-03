Alfonso Signorini furioso contro Antonella Elia e Valeria Marini : “La morte di Mia Martini…”

Alfondo Signorini arrabbiato contro Valeria Marini e Antonella Elia ricorda cosa accadde a Mia Martini

Nel corso del Grande Fratello vip, Alfonso Signorini si è molto arrabbiato nei confronti di Valeria Marini ed Antonella Elia. Il conduttore vuole vederci chiaro, infatti ha chiesto ad Antonella perché è così arrabbiato nei confronti della showgirl Valeria.

Subito Antonella ha spiegato che Valeria secondo lei è un personaggio assolutamente pieno di arroganza. Quindi vuole essere sempre protagonista e vuole essere talvolta anche in “mezzo ai giochi” senza alcuna motivazione. Inoltre, Antonella ha spiegato che lei non può andare d’accordo con una persona dal carattere del genere.

Allo stesso modo Valeria Marini invece, ha spiegato che Antonella Elia l’ha offesa più volte già prima che entrasse all’interno della casa. Però, ha anche detto che per lei i giudizi di questa donna non contano niente perché non fa che dire cattiverie mentre invece, lei è semplicemente una professionista che da poco ha iniziato l’attività nel mondo dello spettacolo.

Una cosa che invece, Antonella non potrebbe mai fare. Infine, ha detto che all’interno della casa vi è spazio sia per gli uomini che per le donne, quindi non c’è bisogno di fare questo tipo di liti.

Alfonso Signorini cerca di placare gli animi nella casa

Nella diretta la situazione diventa incandescente e Alfonso Signorini cerca di tenerla a bada. Antonella Elia ha detto che si è sentita attaccata da Fernanda Lessa e da Valeria Marini perché l’hanno definita come “indemoniata”. Nel video, Antonella ha spiegato che la coinquilina, quando la vede, si fa il segno della croce perché la reputa come posseduta da un demonio.

Invece, la modella brasiliana ha spiegato che le suscita energie negative e poiché lei tende ad allontanale, secondo la sua credenza indios, si fa il segno della croce alla sua vista. Subito però è esplosa una discussione perché chiaramente questo atteggiamento è stato visto in maniera negativa sia in casa che nello studio.

Il ricordo di quanto accadde a Mia Martini

Alfonso Signorini ha detto di essere molto contrario a tali atteggiamenti che richiamano anche la religione e che questo modo di fare sicuramente non è ottimale. Infatti, secondo lui, basta vedere quello che era successo con Mia Martini e tutto quello che aveva provocato un atteggiamento di questo genere.

Valeria Marini che ha detto che lei tiene il rosario in mano e quindi si difende da queste cattiverie, ma Signorini non è d’accordo e chiede di risolvere tali questioni tenendo lontano negatività e cattiverie.