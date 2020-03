Dipendente RAI positivo al Coronavirus: l’immediata decisione dell’azienda

Momento di sgomento e tensione negli studi RAI dato che un dipendente è risultato positivo al Coronavirus. L’epidemia che si sta diffondendo a macchia d’olio in Italia e, ormai, nel mondo, sta mettendo in ginocchio l’economia del paese.

A risentire di tutta questa situazione sono anche i programmi televisivi che, infatti, si sono trovati costretti a prendere delle decisioni importanti. Nell’azienda di Viale Mazzini, ad esempio, sono state prese delle misure d’emergenza per contenere i contagi. Ecco il contenuto dell’ultimo comunicato.

Le condizioni del dipendente RAI positivo al Coronavirus

I vertici dell’azienda RAI hanno informato tutto il personale e tutti i telespettatori del fatto che un dipendente è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un individuo che era stato a contatto con persone residenti in una delle zone gialle del paese. La persona in questione è risultata positiva al primo tampone ed è stata immediatamente trasferita allo Spallanzani di Roma. Attualmente, si trova ricoverato in isolamento, ma in buone condizioni di salute.

La RAI ci ha tenuto ad informare tutti circa le nuove disposizioni attuate allo scopo di contenere il più possibile i contagi. Attraverso un comunicato, infatti, l’azienda ha fatto sapere che il contagiato nei giorni scorsi è stato trasferito in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni.

Le disposizioni aziendali

A seguito della notizia del dipendente RAI positivo al Coronavirus, i responsabili dell’azienda hanno fatto sapere di aver rafforzato ulteriormente i controlli e le norme sanitarie. Tutti, infatti, stanno prestando particolare attenzione, specie coloro i quali hanno frequentato zone a rischio o abitanti di tali luoghi.

Allo scopo di fortificare ulteriormente i controlli, inoltre, la RAI, così come Mediaset, ha disposto che tutte le trasmissioni registrate a Milano vadano in onda senza pubblico. I vertici, inoltre, ci hanno tenuto a chiarire che, tutte quelle trasmissioni che appaiono con gli spettatori seduti nello studio, sono registrate a Roma, oppure, sono programmi registrati prima della diffusione di questa epidemia. Al momento, il numero di contagiati in Italia è salito a 1835, mentre i guariti salgono a 149.