Adriana Volpe Grande Fratello Vip una furia: il gesto contro il regolamento dopo la diretta

Adriana Volpe è una furia dopo la puntata in diretta: fa un gesto contrario al regolamento

La quindicesima puntata del Grande Fratello vip 2020 non è stata sicuramente facile per Adriana Volpe. Dopo aver affrontato la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini, Alfonso Signorini ha dovuto parlare della necessità di abbassare un po’ i toni.

Però, neanche la conduttrice Rai ha avuto vita facile soprattutto, nella lite in merito al presunto flirt con Antonio Zequila. Infatti, l’attore nel corso della settimana ha insinuato in diverse occasioni che tra loro c’era stato qualcosa.

Ha raccontato la sua versione dei fatti in modo dettagliato: tra loro ci sarebbe stata una storia a differenza di quanto lei vuole far credere. Lo scontro però è scattato quando Adriana ha detto che se si parla di religione lei può giurare su sua figlia che tra loro non c’è stato niente ,quindi lui si dovrebbe vergognare. Ha anche inveito nei confronti dell’attore, dicendo che lui fa schifo proprio come uomo, perché è un imbecille.

Adriana Volpe sul piede di guerra

Intanto, Adriana Volpe era molto arrabbiata su questa vicenda con Antonio Zequila fino a quando Alfonso Signorini non le ha mostrato una lettera di suo marito. Infatti, nelle parole di Roberto Parli, lei ha iniziato a vedere qualcosa di positivo fino a quando, però non sono emerse delle frasi poco belle.

Secondo lui infatti, ci sono degli atteggiamenti che lei sta assumendo in maniera sbagliata in particolare, in merito a quelle promesse che si sono fatti prima di entrare all’interno della casa. Lui si è detto molto sofferente e quindi questa cosa l’ha fatto stare molto male. Il marito di Adriana ha voluto anche dire che si sente un po’ amareggiato da alcuni suoi atteggiamenti dubbiosi.

La rabbia della conduttrice dopo le parole di Roberto

La bella Adriana Volpe ha cercato di giustificare questo comportamento dicendo che all’interno della casa si instaura un clima di complicità molto forte e di conseguenza, quando ci sono dei momenti di sconforto, finisce per unirsi agli altri.

Dopo la diretta era molto arrabbiata: ha spiegato che non è bello che viene fuori questa parte di lei soltanto. La conduttrice ha messo in discussione il montaggio della produzione e quindi si è detta molto arrabbiata, tanto che ha spento il microfono.

Peccato che questa cosa, non si può fare per regolamento. Ma Adriana ha rincarato la dose: ha detto anche che questa settimana dormirà tanto e quindi il Grande Fratello dovrà dimenticarsi di lei!