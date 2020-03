Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, la verità sull’addio: “Non c’era mancanza d’amore ma avevo…”

Perché è finita tra Belen e Corona?

Come tutti ben sanno e sabato ne hanno avuto dimostrazione vedendoli a C’è Posta per Te, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono innamorati più che mai. Prima di ritornare con il ballerino napoletano la soubrette aveva avuto una storia con Iannone e anni prima con Fabrizio Corona.

E proprio quest’ultimo che di recente è uscito nuovamente dal carcere, in un’intervista aveva svelato il vero motivo della fine della sua relazione sentimentale con la conduttrice dello show di Canale 5 Tu si que vales.

Le ragioni della separazione raccontate da Fabrizio

Fabrizio Corona lo aveva fatto un po’ di anni fa durante una sua ospitata a Mattino 5, il salotto televisivo condotto da Federica Panicucci. Quest’ultima lo ha intervistato parlando anche dei suoi tantissimi guai con la giustizia e della storia avuta con Silvia Provvedi.

Ma in quell’occasione l’ex re dei paparazzi ha parlato a lungo della soubrette argentina che ha amato alla follia. Il padre di Carlos Maria raccontava che quella con Belen è stata una storia molto importante che non è finita per mancanza d’amore, ma perché lui aveva davanti ben tredici anni di galera, praticamente una vita.

Quindi la donna ha preferito allontanarsi da lui per trovare la felicità altrove. Infatti subito dopo si è messo con il sua attuale marito Stefano De Martino. Dopo i due si sono separati e lei ha avuto un flirt col pilota della Moto GP Andrea Iannone, ora fidanzato con l’influencer Giulia De Lellis.

Fabrizio Corona parla di Belen Rodriguez e dei suoi ex

Intervistato da Mattino 5 Fabrizio Corona non aveva confidato tutto quel che avrebbe voluto su Belen Rodriguez. Il motivo? Per non infierire ancora di più sul rapporto traballante con Silvia Provvedi. In quell’occasione a Federica Panicucci l’ex re dei paparazzi parlò anche di Stefano De Martino e Andrea Iannone, i due uomini che conoscono benissimo la showgirl argentina. L’ex di Nina Moric disse che gli uomini cambiano e diventano più belli quando stanno con la modella.

Lui è convinto che la Rodriguez sia ossessionata dall’estetica maschile, per questo li cambia facendoli diventare tutti più belli. In loro cura sia la bellezza che l’outfit. Inoltre nel programma di Canale 5 aveva parlato del suo rapporto con le donne e il sesso dicendo che era un malato cronico, ma ora è diventato monogamo, quindi per fare l’amore ha bisogno delle sostanze, mischio tutta una serie di sostanze.