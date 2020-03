Fernanda Lessa si accascia a terra e scoppia in lacrime dopo il GF VIP: l’amaro retroscena (VIDEO)

Ieri è stata una serata molto particolare per alcuni concorrenti del GF VIP. Specie Fernanda Lessa è stata messa a dura prova e dopo la puntata ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime. La donna è stata accusata di praticare riti voodoo e magia nera ai danni di Antonella Elia e la cosa l’ha lasciata davvero di stucco.

Dopo essersi sfogata durante la diretta, la protagonista si è accasciata a terra nella camera da letto e si è lasciata andare ad un pianto disperato. Ci ha pensato Adriana Volpe a tirarle un po’ su il morale e a consolarla, ma i retroscena tirati fuori dalla Lessa sul suo passato sono stati davvero agghiaccianti.

Le accuse contro Fernanda Lessa

Nel corso della puntata di ieri sera del GF VIP, Alfonso Signorini ha pesantemente redarguito Fernanda per il comportamento assunto nei confronti della Elia. Nel caso specifico, l’ex modella brasiliana è stata considerata colpevole per aver fatto credere a tutti che Antonella fosse portatrice di sventure e di energie negative. Proprio per questo motivo, ogni volta che la vede si fa il segno della croce.

Ad ogni modo, questi comportamenti sono stati reputati assurdi nel 2020 e il conduttore non ha esitato a redarguire la concorrente. Dopo la messa in onda, però, Fernanda Lessa ha avuto un sfogo e si è chiusa in camera scoppiando in lacrime. La donna si è sdraiata sul pavimento per diversi minuti mentre i suoi coinquilini la cercavano invano.

La concorrente scoppia in lacrime e svela un retroscena

Dopo un po’ di tempo, è stata Adriana Volpe a trovarla in quello stato. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri, ovviamente, non ha potuto fare altro che abbracciarla e provare a consolarla. Fernanda Lessa ha confessato tra le lacrime di essere molto legata ai suoi pupazzi e alla fede in quanto da piccola è sempre stata bullizzata. Anche i suoi genitori la trattavano malissimo, per questo motivo, lei trovava rifugio nella religione.

Adriana, allora, con i suoi modi di fare garbati, ha placato il pianto della sua amica e le ha detto di aver sempre dimostrato di essere una persona molto devota e molto credente e non sarà certamente un banale equivoco a cambiare le carte in tavola. Grazie alle parole della Volpe, la Lessa si è ripresa e poco per volta si è alzata in piedi. (Clicca qui per il video)