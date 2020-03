‘Sono stato costretto…’: Al Bano Carrisi e l’inaspettata rivelazione su Romina

Al Bano Carrisi e Romina Power ancora una volta uniti

Sembra davvero un amore senza limiti, quello di Al Bano Carrisi e Romina power . La coppia, ormai da anni, non smette di spegnere il gossip e in tanti vorrebbero rivederli insieme. I due si sono conosciuti su un set cinematografico, si sono innamorati e nel giro di poco tempo hanno messo al mondo 4 figli stupendi.

Nel 2000 è arrivata la separazione, e tra legali, querele e il dramma della figlia Ylenia si sono allontanati. Nonostante oggi siano di nuovo legati e secondo alcuni non solo a livello professionali, molti si chiedono qual’è stato il vero motivo del loro addio.

Il motivo del loro addio

Chi seguente l’amatissima coppia, sa benissimo che negli ani non ha mai confermato il motivo della loro rottura. Secondo alcune indiscrezioni, però, Al Bano Carrisi e Romina pare non abbiano retto il dolore per la scomparsa di Ylenia. All’epoca la giovane viveva a New Orleans.

Era il 6 gennaio del 1994 quando venne comunicata la notizia della sua scomparsa, e da allora nessuno ha saputo più nulla. Sono trascorsi 26 anni da quel giorno e ancora oggi i due artisti non si danno pace. Sono stati anni intesi, fatti di dolore e false speranze. In tanti hanno preferito lucrare, senza avere rispetto di un dolore che non conosce cifra e limite.

Molto probabilmente le loro incomprensioni si sono riversate sul loro rapporto. Così, tra litigi e tensioni, Al Bano e Romina hanno preferito dividere le proprie strade. La Power, infatti, decise di lasciare l’Italia e tornare a Los Angeles, mentre il Maestro ha preferito rifugiarsi nella fede di Dio e tra le sue terre.

Al Bano Carrisi non ha mai smesso di amare Romina

In una recente intervista, Al Bano Carrisi ha ammesso di non essersi mai rassegnato e di aver atteso per anni sia il ritorno di Romina che di Ylenia. Una speranza che purtroppo è rimasta tale per entrambe le donne.

In una recente intervista rilasciata ad Oggi, il cantante pugliese ha dichiarato che per otto anni ha aspettato che qualcosa cambiasse e che l’amore che lo legava alla moglie era più forte di tutto. E invece è stato costretto ad accettare la realtà.