Il Paradiso delle signore spoiler 4 marzo: Angela scopre la verità sul figlio

Nella puntata del 4 marzo del Paradiso delle signore vedremo che, finalmente, ci sarà un epilogo nella vita di Angela. La Barbieri apprenderà la verità su suo figlio Matteo e la scoperta la lascerà senza parole.

Achille Ravasi, invece, continuerà a corteggiare Adelaide in modo spudorato, il tutto sotto lo sguardo impotente di Umberto. Anche Rocco continuerà nell’impresa di conquistare il cuore di Marina, ci riuscirà senza intoppi?

Trama 4 marzo: grande evento al Paradiso delle signore

L’episodio di mercoledì 4 marzo del Paradiso delle signore sarà molto intrigante. La puntata incomincerà con un lieto evento per Federico. Vittorio, infatti, deciderà di appoggiare la proposta del giovane relativa al grande magazzino.

In tale giorno, infatti, sarà previsto anche l’arrivo di Ivan Balzano, il tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Si tratterà di un evento molto importante per lo shopping center, sta di fatto che la capocommessa Clelia darà a tutti i foulard finemente disegnati da Gabriella.

In casa Guarnieri, invece, si consumerà un’intricata vicenda amorosa. In particolar modo vedremo che Achille sarà sempre più spudorato nei confronti di Adelaide e riuscirà, finalmente, a farla cedere. Umberto rimarrà inerme dinanzi tutte queste situazioni e non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente insofferente.

La scoperta di Angela sul figlio Matteo

Anche Rocco, dal canto suo, continuerà a corteggiare Marina. Nella puntata del 4 marzo del Paradiso delle signore, però, assisteremo ad una svolta. La ragazza, infatti, accetterà l’invito del giovane per trascorrere una piacevole serata al cinema. Infine, si passerà ad Angela. La fanciulla incontrerà il suo avvocato, il quale la metterà al corrente di due notizie.

La prima sarà buona, dal momento che Lomonaco dirà di essere riuscito a trovare suo figlio. La seconda, invece, la lascerà senza parole. Il ragazzino sta bene, solo che lei non potrà mai incontrarlo dal momento che è stato adottato.

Questa scoperta genererà molto dolore per la Barbieri, la quale si confiderà con Riccardo e lo ragguaglierà in merito alle ultime novità. Il giovane si mostrerà molto partecipe del suo dolore e si attiverà per fare in modo che la donna incontri il piccolo Matteo.