“Sono volati via…”: Flavio Insinna dispiaciuto a L’Eredità, ecco cosa è successo in studio

La campionessa Ilaria vede sfumarsi 180 mila euro di montepremi

Dopo aver battuto la pluri campionessa Benedetta da Modena, Ilaria Carnassale è giunta alla sua quinta partecipazione a L’Eredità , il quiz tv del preserale di Rai Uno capitanato da un paio di stagioni dall’attore romano Flavio Insinna. Nella puntata in onda lunedì 2 marzo 2020 la donna è arrivata fino in fondo mantenendo intatto, al gioco finale La Ghigliottina, il montepremi pari a 180 mila euro.

Purtroppo, però, la campionessa del game show non è riuscita ad indovinare la parola che doveva collegare le altre cinque che erano: Uomo, Fare, Divino, Bellavista, Aria. La protagonista ha pensato che fosse ‘Filosofia’, ma purtroppo non lo era. Quindi Ilaria ha visto volare via una bella somma di denaro ma, se i suoi rivali glielo permetteranno ci riproverà questa sera, martedì 3 marzo per la sesta volta.

Clamorosa gaffe a L’Eredità: ecco cosa è accaduto

Qualche giorno fa a L’Eredità è stata fatta questa domanda: “In quale anno è nato Che Guevara?” La risposta da parte del concorrente di turno doveva esser scontata, ma sembra proprio che non tutti conoscono le vicende del noto rivoluzionario argentino. Per questo motivo si è maturata l’ennesima gaffe nel game show di Flavio Insinna, che come spesso accade è stata resa virale dal popolo del web.

Le opzioni erano quattro: 1928, 1949, 1980 e 2007. La 21enne Eleonora è riuscita a sorprendere anche il padrone di casa del quiz, dicendo che l’anno di nascita del rivoluzionario fosse il 1980. Ovviamente risposta errata.

Gli ascolti tv del game show L’Eredità di ieri, lunedì 2 marzo 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.906.000 spettatori (20.8%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.693.000 spettatori (25.5%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 3.156.000 spettatori pari al 17.2%, mentre Avanti un Altro ne ha convinti 4.575.000 (20.8%).

Per l’ennesima volta l’attore romano Flavio Insinna ha battuto il game show condotto dalla coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti. C’è da dire, però, che quest’ultimi si avvicinano sempre di più alla concorrenza.