Avanti un altro: Miss Claudia, la cognata di Paolo Bonolis tutta nuda nella doccia [FOTO]

Claudia Ruggeri incanta il popolo del web e quello della televisione

Tutti la conoscono come Miss Claudia di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5. In realtà lei si chiama Claudia Ruggeri e non tutti sanno che è la cognata di Paolo Bonolis. La modella ha il compito di presentare ai concorrenti in gara tutti i personaggi seduti nel salottino del mini-mondo.

Ogni sera quando fa il suo ingresso nello studio 1 del centro Elios di Roma, la donna manda il pubblico in visibilio non solo per la sua bellezza ma anche per gli abiti succinti che indossa.

Oltre sul piccolo schermo, la bella Ruggeri è super attiva anche sui social network, in particolare su Instagram. Nel suo profilo che è seguita da circa 700 mila follower, la ragazza posta video e foto del suo quotidiano, ma anche il dietro le quinte di Avanti un altro. Ma di recente ha condiviso uno scatto dove si mostra tutta nuda.

La cognata di Paolo Bonolis nuda in doccia

Con una foto Claudia Ruggeri ha completamente mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network. La protagonista di Avanti un altro ha voluto regalare a loro uno scatto davvero mozzafiato. Di recente, infatti, la cognata di Paolo Bonolis si è mostrata di spalle, completamente priva di vestiti, anche di biancheria intima.

La foto in questione realizzata dentro una doccia ha alzato la temperatura di IG e i seguaci si sono precipitato sull’account per lasciare un like e commentare. Ovviamente non sono mancate nemmeno le critiche da parte dei soliti leoni da tastiera che hanno utilizzato dei termini poco carini. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower allo scatto di nudo su IG

Non è la prima volta che Claudia Ruggeri posta delle foto del genere su Instagram riscuote sempre un grande successo. Anche nello studio di Avanti un altro la presidentessa del mini-mondo mette in difficoltà il pubblico in studio e il cognato Paolo Bonolis.

Il motivo? La modella, infatti, spesso si presenta con una mise provocante dove mette in bella mostra la sua ‘mercanzia’, in particolare il suo décolleté prosperoso. Ragion per cui nel game show del preserale di canale 5 sono nati dei divertenti siparietti tra lei e i due padroni di casa.