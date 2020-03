Organizzano festa per adozione gatta: quello che succede è straziante

Organizzano festa di compleanno ad una gatta in cerca di padrone: nessuno si presenta

Battersea Dogs and Cats Home, rifugio londinese costruito per trovare famiglia ad animali randagi, racconta la straziante storia della gatta Monique. Ha due anni, trascorre le proprie giornate nel centro da più di tre mesi e attualmente aspetta pazientemente il suo alloggio definitivo. Il rifugio per animali ha pubblicato una foto di Monique, alla sua festa di compleanno. A spezzare il cuore di tutti il fatto che nessuno vi abbia partecipato.

Battersea la descrive come una “ragazza” unica, in possesso di un’adorabile natura gentile e con tanto affetto da dare. Ha la FIV (Feline Immunodeficiency Virus), un lentivirus che colpisce il sistema immunitario compromettendo l’efficiente funzionamento. Eppure, deve ancora presentarsi qualcuno interessato ad adottarla.

In cerca di amore

Accanto all’immagine, Battersea ha allegato un link alla pagina di Monique, dove ne descrive il carattere. Da quanto si legge ama passare il tempo con i suoi amici umani e adora giocarci insieme. Ma ama pure le coccole. In particolare, adora farsi massaggiare la testa e il mento, e lo renderà presente quando gioiosamente farà le fusa. Purtroppo il mondo pare essersi dimenticato di lei.

Monique desidera ardentemente una casa in cui sentirsi benvoluta. Ha parecchio da donare, basta concederle questa opportunità. Va alla ricerca di un giardino recintato a cui possa accedere tramite una porta per gatti.

Sul proprio portale web, Battersea spiega le attuali condizioni del felino e il virus dell’immunodeficienza felina, un virus ad azione lenta. Seppure molti esemplari continuino a condurre una vita felice e lunga, ci sono alcune precauzioni che i nuovi proprietari dovrebbero prendere in considerazione per proteggere sia Monique sia altri soggetti come lei.

Il centro – si legge – affiderà i portatori e portatrici di FIV esclusivamente alle abitazioni provviste di giardini a prova di gatto. Ovvero si accerterà che sarà l’unica gatta della famiglia.

Inoltre, si garantisce la facoltà ai potenziali proprietari di parlare con un veterinario di Battersea prima del reinserimento di Monique affinché la sistemazione sia correttamente adibita.

Dimenticati dal mondo

I canali e gattili, anche in Italia, sono sempre sovraffollati, perché spesso ci si dimentica cosa significhi prendersene cura. I fedeli amici a quattro zampe vengono trattati come se fossero giocattoli, abbondandoli nel momento del bisogno. Per fortuna associazioni tipo Battersea sensibilizzano le comunità.