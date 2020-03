Striscia la Notizia smaschera conduttrice Rai: si infila le mani in direzione del seno e… [FOTO]

Cambio di conduzione al tg satirico Striscia la Notizia

Lunedì 2 marzo 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un cambio di conduttori a Striscia la Notizia. Infatti i due comici palermitani Ficarra e Picone hanno ceduto il posto al veterano Gerry Scotti e alla new entry Francesca Manzini.

Un debutto strepitoso visto che il tg satirico è stato visto da circa sei milioni di telespettatori. Qualche giorno prima, invece, nel programma di Antonio Ricci giunto alla 32esima edizione, è stato mostrato uno strepitoso fuori onda.

Clamoroso fuori onda a Rai News 24

Nella puntata del tg satirico Striscia la Notizia in onda su Canale 5 sabato 28 febbraio 2020, i telespettatori hanno visto delle immagini davvero imbarazzanti riprese durante il meteo di Rai News 24. Nello specifico si vede la conduttrice del telegiornale, la quale però non sa di essere inquadrata dalle telecamere.

Il pubblico ha avuto la possibilità di vedere la donna mentre si microfona da sola infilandosi le mani all’interno della camicia in direzione del décolleté. Inoltre la professionista della tv di Stato si riassestava l’acconciatura, in poche parole si stava facendo i fatti propri. Ma non è finita qui, visto che la giornalista ha scritto anche al personal computer, guardando pure i fogli in basso.

Striscia la Notizia mostra la gaffe della regia di Rai News 24

La giornalista di Rai News 24 ha fatto tutto questo essendo convinta di non essere in onda. Purtroppo non è così, il pubblico si è accorto di tutto e quelli che lo hanno perso in diretta, Striscia la Notizia lo ha riproposto su Canale 5. Solo in fase di controllo del trucco la donna si è resa conto di essere inquadrata.

Naturalmente lo sguardo della diretta interessata in quel preciso momento era imbarazzato, evidenziando il panico da parte della professionista. Solo dopo qualche istante la regia ha mostrato ai telespettatori da casa la mappa delle previsioni del tempo. Ecco la foto che mostra il fuori onda della giornalista: