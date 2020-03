‘Non sei di buon esempio…’: Gianni Sperti ripreso in diretta, il suo gesto indigna il web (FOTO)

L’opinionista di Uomini e Donne nella bufera

Ormai sono anni che Gianni Sperti insieme a Tina Cipollari tiene compagnia a milioni di telespettatori davanti al teleschermo. L’opinionista di Uomini e Donne, oltre ad essere seguito in tv è anche apprezzato sui social e proprio su Instagram conta più di 3 milioni di follower.

Recentemente è stato protagonista di un acceso scontro con una dama del parterre, a riguardo la sua vita privata e il suo matrimonio con la Barale. Sempre attivo sui social, dove posta scatti che lo ritraggono nel suo quotidiano e non solo, Sperti pochi istanti fa ha scatenato il web, dove aver commesso secondo alcuni un piccolo ‘reato’.

Il web non apprezza l’outfit di Gianni

Poche ore fa, Gianni Sperti ha pubblicato sul suo profilo social una foto in bianco e nero molto particolare. Con addosso solo un maglione e seduto su uno sgabello, l’opinionista si è lasciato andare ad momento di riflessione riportando una frase del poeta Paolo Coelho.

“Le persone perfette non bevono, non mentono, non tradiscono, non litigano, non si lamentano e non esistono”: ha scritto l’ex della Barale che molto probabilmente si è riferito a qualcuno.

Fino a qui nulla di strano,ma leggendo i commenti alcuni utenti non hanno apprezzato un particolare. Nell’immagine in questione Gianni Sperti ha in bocca una sigaretta accesa e sta fumando. Un gesto che non è affatto piaciuto e un fan gli ha ricordato che non è di buon esempio visto che lo seguono anche molti ragazzini. (Continua dopo il post)

Gianni Sperti accusato di non dare il buon esempio ai ragazzi

Gianni Sperti per ora ha preferito non rispondere, prendendosi ‘l’accusa’. Tutti sappiamo che l’opinionista di Uomini e Donne non è mai andato sopra le righe e tanto meno non ha mai mancato di rispetto a nessuno. Il collega di Tina Cipollari anche in trasmissione è sempre molto educato e anche quando sa di avere ragione non perde mai il controllo, come è successo qualche settimana fa con Barbara De Santi.