“Che bella pescata…”: Justine Mattera regala un nudo integrale, posa sexy intrappolata in una rete [FOTO]

Justine Mattera si confessa a Vieni da me

Lunedì pomeriggio Justine Mattera è stata ospite a Vieni da me, il salotto televisivo condotto da Caterina Balivo. La soubrette americana nonostante abbia 49 anni si è presentata in studio con un vestitino arancione, molto attillato, che si chiude con una zip sulla schiena.

Una mise che ha messo in risalto il fisico perfetto dovuto allo sport praticato e il suo décolleté in bella vista. L’ex moglie di Paolo Limiti non si è per niente sottratta a quesiti abbastanza scomodi. Una su tutte per quale ragione condivide delle foto sexy sui social network. Iniziative che le procurano critiche e giudizi negati da parte del popolo del web.

La soubrette americana si mostra nuda su IG

E a proposito di questo, tra le tante che la bella Justine Mattera ha condiviso sul suo account IG, è possibile vedere una foto di nudo integrale. Ebbene sì, la 49enne si è mostrata sul social network completamente priva di vestiti e senza biancheria intima. La donna indossava solo un paio di scarpe con i tacchi vertiginosi e rinchiusa all’interno di una rete color arancio.

L’ex moglie del compianto Paolo Limiti è apparsa seduta con uno sguardo ammiccante. La sua iniziativa è piaciuta moltissimo ai follower, ma nello stesso tempo sono arrivate altre critiche da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. (Continua dopo il post)

Gli accordi tra Justine Mattera e il marito

Le sue iniziative sensuali su Instagram, avevano messo in crisi il suo matrimonio con Fabrizio Cassata. Quest’ultimo, infatti, considera certe immagini bollenti come una sorta di tradimento. Justine Mattera a Vieni da me ha spiegato che con la sua dolce metà le cose per fortuna si sono sistemate e hanno trovato un punto di incontro.

Gli fa vedere gli scatti prima di pubblicarli, così se ha qualcosa da ridire può farlo. Resta il fatto che la 49enne non si pente delle immagini osé postate su IG. Per la soubrette americana sono diventate un vero e proprio business: “Per me è diventato anche un business, forse sono le foto che mi vengono meglio”.