“Sei esagerata”: Belen Rodriguez in biancheria intima trasparente, apre le gambe e si vede oltre la farfallina [FOTO]

Belen Rodriguez in pausa dalla televisione si scatena su IG con scatti sexy

Dopo la conduzione di Tu si que vales avvenuta lo scorso autunno su Canale 5, Belen Rodriguez si sta dedicando ad altro. La soubrette argentina, infatti, in queste settimane sta realizzando moltissimi shooting fotografici che la diretta interessata prontamente posta sul suo account Instagram, seguito da oltre nove milioni di follower.

E proprio sul suo account la moglie di Stefano De Martino, attraverso delle Stories, mostra ai fan il suo quotidiano non solo fatto di lavoro ma anche momenti trascorsi col figlio Santiago e l’uomo che ama. Di recente la donna ha postato uno scatto che ha mandato in visibilio il popolo del web.

La soubrette argentina si mostra in bikini su IG

Non è nata mica ieri. Infatti Belen Rodriguez sa perfettamente come catturare l’attenzione di tutti coloro che la seguono sul social network. Di recente la soubrette argentina ha presentato la sua nuova collezione di bikini, un marchio che ha fondato insieme alla sorella più piccola Cecilia.

Per chiedere il parere dei follower, la compagna di Stefano De Martino ha indossato un bikini molto particolare. Si tratta di uno slip molto sgambato che mostra più del dovuto, mettendo in evidenza la zona inguinale della modella che contiene il famoso tatuaggio a forma di farfallina, diventato celebre in un Sanremo di diversi anni fa. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

In un altro scatto la bellissima Belen Rodriguez indossa un completino di biancheria intima color turchese. Un capo di lingerie talmente trasparente che mette in bella evidenza il suo décolleté e parti intime dell’argentina. La foto del bikini ha ottenuto un grandissimo successo superando i 280 mila likes per non parlare dei vari complimenti ricevuti dai seguaci.

Addirittura c’è stato qualche utente che ha tirato fuori anche il Coronavirus, l’emergenza sanitaria che da qualche settimana sta mettendo in ginocchio l’Italia e gran parte dei Paesi del mondo. Ecco l’altro post che ha fatto il botto di mi piace: