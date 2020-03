Al Bano Carrisi vuota il sacco su Romina Power, arriva la dichiarazione: “Con lei sto…”

Parole al miele di Al Bano nei confronti di Romina Power

In attesa di rivederlo venerdì prossimo nella seconda puntata di Amici 19, Al Bano ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Il Maestro Carrisi ha parlato del suo ruolo nel talent show di Canale 5 ma anche alcuni aneddoti su Maria De Filippi.

Dopo la partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore salentino e Romina Power sembrano aver ritrovato l’intesa perfetta. Stessa cosa nel programma Mediaset che sono chiamati a valutare le performance nel circuito Amici Prof.

Al Bano ha confessato anche che tempo fa in Russia volevano trasmettere un film sulla sua storia con l’ex moglie ma ha detto di non perché conteneva delle cose non vere. Ma se un giorno farebbe una pellicola sulla sua vita, l’artista direbbe: “Che io con Romina sul palco sto da Dio”.

Il botta e risposta del Maestro Carrisi e la cantante americana

Al Bano e Romina Power hanno regalato al pubblico di Canale 5 un divertente siparietto nella prima puntata del Serale di Amici 19. Per molti si è trattata di una frecciata velenosa del Maestro Carrisi nei confronti dell’ex moglie. Quest’ultima rivolgendosi a lui gli ha chiesto che fine avesse fatto il suo copri pancia. A quel punto il cantautore di Cellino San Marco ha risposto così: “L’ho lasciato a te”.

Intervistato dal magazine Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista pugliese ha svelato per quale ragione Maria De Filippi ha scelto loro per il talent show di ballo e danza. Il tutto è partito da una loro ospitata a C’è Posta per Te mentre sulla conduttrice pavese ha detto che hanno la medesima visione sul lavoro, fatto di serietà e e rispetto reciproco.

Al Bano parla di Amici 19 e degli allievi

Nel corso della lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Al Bano ha detto che la sua partecipazione al Serale di Amici 19 potrebbe dare qualche insegnamento agli allievi di canto che gareggiano. Il Maestro Carrisi ha affermato anche che la bravura è niente se non si ha passione per quello che si fa.

Inoltre ha confessato che a lui bastano max quattro minuti per capire se un ragazzo/a ha del talento o no. “La prima puntata è stata un battesimo. Ora dobbiamo fare comunione, cresima, matrimonio”, ha concluso l’ex marito di Romina Power.