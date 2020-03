Una Vita trame spagnole: Genoveva rivuole l’amore di Felipe

Nuove trame terranno alta l’attenzione dei telespettatori di Una Vita. Le anticipazioni svelano che Genoveva non si arrenderà davanti all’ennesimo rifiuto di Felipe e così macchinerà un piano per riconquistarlo.

Nello stesso tempo, la dark lady vorrà distruggere Marcia, la donna della quale l’avvocato si è innamorato. Emilio e Cinta combatteranno per vivere alla luce del sole la loro storia d’amore, ma verranno contrastati dal perfido Ledesma.

Una Vita anticipazioni spagnole: Ledesma scopre la relazione di Cinta ed Emilio

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, Ramon e Carmen si sposeranno, organizzando una bellissima cerimonia alla quale prenderanno parte tutti i vicini di Acacias. La presenza della donna però infastidirà Lolita, che sarà gelosa della ex domestica.

Stando alle anticipazioni di Una Vita inoltre, Emilio e Cinta dovranno affrontare diversi problemi. Emilio non avrà buone notizie per la sua fidanzata, visto che il piano di far incontrare Angeline a Nicolás è fallito. Poco dopo, Ledesma coglierà in flagrante i due innamorati mentre si baciano in un momento di passione.

Nel frattempo, Genoveva dovrà fare i conti con la realtà. Dopo essere stata respinta da Felipe, verrà a sapere dalla Dicenta che l’avvocato e Marcia hanno ufficializzato la loro relazione. A quel punto, la signora Bryce ordinerà ad Ursula di sbarazzarsi dell’odiata rivale in amore il prima possibile. Gli spoiler di Una Vita rendono poi noto che Lolita e Carmen non riusciranno ad appianare le loro divergenze, costringendo Ramon a prendere una decisione definitiva.

Il nuovo piano di Genoveva

Marcia, ingenuamente, dirà a Felipe che Ursula le ha promesso di lasciarla in pace. I due innamorati coglieranno l’occasione per fare una passeggiata insieme, ignari del fatto che Genoveva sta preparando la sua terribile vendetta per attentare alla vita della brasiliana. La dark lady, avendo saputo che l’Alvarez Hermoso di sta interessando di geopolitica, farà in modo di stupirlo con un’azione generosa. Cosa avrà in mente?

Intanto, Ledesma ed Emilio avranno una lite molto accesa e finiranno per prendersi a botte sotto gli occhi di Cinta. Dopo aver minacciato anche Felicia, l’uomo costringerà Cinta a lasciare il quartiere con lui. Felipe e Marcia continueranno a vivere a pieno il loro amore, ma Ursula terrà d’occhio tutti i loro movimenti, informando Genoveva.

Stando agli spoiler spagnoli di Una Vita, Genoveva, cercando di conquistare Felipe, proporrà a Ramón e Liberto di noleggiare una nave per rimpatriare i soldati feriti in Marocco. Nonostante ciò, l’avvocato rimarrà impassibile. Infine, Emilio inizierà ad organizzare la sua fuga dal quartierino.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita infatti, il giovane non avrà alcuna intenzione di lasciare che Cinta si dimentichi di lui dopo essere partita contro la sua volontà in compagnia di Ledesma.