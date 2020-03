“Ma sei in mutande…?”: Elodie la passeggiata in pubblico mostra più del dovuto [FOTO]

Il grande successo di Elodie dopo Sanremo 2020

Elodie può festeggiare visto che ‘Andromeda’, il brano portato alla 79esima edizione del Festival di Sanremo è in vetta alle classifiche. Infatti la canzone è la più ascoltata e diffusa in tutte le radio del nostro Paese. Dopo la sua partecipazione alla kermesse canora, la cantante ha rilasciato alcune interviste sia a carta stampata che in televisione.

La Di Patrizi ha parlato della sua difficile infanzia vissuta in una periferia di Roma, la separazione dei genitori e l’impegno per crescere la sorella più piccola. E a proposito di quest’ultima ha rivelato anche che è stata lei a scoprire la sua omosessualità.

L’ex allieva di Amici ospite nel programma di Silvia Toffanin

Come accennato prima, la bella Elodie ha accettato l’invito di Silvia Toffanin recandosi sabato scorso a Verissimo. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha parlato della sua recente esperienza sanremese, della sua famiglia e di amore. Ricordiamo, infatti, che la cantante italo-francese dalla scorsa estate è felicemente fidanzata col rapper siciliano Marracash.

Ma la sua ospitata nel rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 ha sollevato alcune polemiche sul web. Il motivo? Al momento dei saluti la compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha voluto né abbracciare né baciare la sua ospite. Per quale ragione? C’entra qualcosa l’emergenza del Coronavirus?

Elodie in minigonna a Verissimo: fan in tilt

Prima di entrare nello studio di Verissimo, Elodie ha postato alcune foto sui social network dove appare con una giacca molto corta che lascia poco spazio all’immaginazione. Attraverso delle Stories su Instagram, la Di Patrizi ha condiviso degli scatti che la mostrano mentre cammina tra i corridoi del centro Mediaset di Cologno Monzese.

La cantante romana indossa un blazer colorato abbastanza corto che le lascia scoperte le gambe. Addirittura sembra che non indossi nulla, al max la biancheria intima. Infatti le immagini hanno stuzzicato la fantasia dei suoi follower e la camminata dietro le quinte del rotocalco è diventata virale. Ecco le foto in questione: