Colpi di scena al Paradiso delle signore: Marina lascia la soap, Adelaide si sposa

Questa quarta stagione del Paradiso delle signore si sta rivelando ricca di colpi di scena. Nel corso delle puntate che andranno in onda prossimamente, infatti, assisteremo a due cambiamenti inattesi.

Il primo riguarderà l’uscita di scena di Marina Fiore, interpretata dall’attrice Ludovica Coscione, mentre il secondo avrà a che fare con l’entourage della famiglia Guarnieri. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La decisione di Marina di andare via dal Paradiso delle signore

Le dinamiche dei vari protagonisti della soap opera RAI stanno entusiasmando moltissimo i numerosi telespettatori. In molti, ormai, si sono affezionati alla soap opera che tiene compagni al pubblico a partire dalle ore 15.40 circa. Ad ogni modo, i fan più accaniti del Paradiso delle signore dovranno presto abituarsi a due colpi di scena inattesi. Per quanto riguarda il primo grosso cambiamento, esso riguarderà Marina.

La giovane aspirante attrice, infatti, a breve si lascerà andare tra le braccia di Rocco. Il loro amore, però, verrà ostacolato dalla carriera della ragazza. Quest’ultima, infatti, riceverà un’importantissima proposta lavorativa a Roma. Si tratterà di un’attività che ha a che fare con il suo sogno di diventare grande attrice. Per tale ragione, dopo aver titubato un po’, la Fiore deciderà di lasciare Rocco e di inseguire il suo sogno e la sua carriera.

Colpi di scena per i Guarnieri

Per questo, la fanciulla lascerà la soap e verrà sostituita dalla Venere Laura. L’attrice che interpreterà la nuova arrivata si chiama Arianna Montefiori e, sicuramente, sarà in grado di sostituire egregiamente la protagonista uscente. Ad ogni modo, i colpi di scena nella quarta stagione del Paradiso delle signore non sono finiti qui. Un’altra tra le storie che sta generando particolare sgomento è quella tra Umberto e Adelaide.

Specie nell’ultimo periodo, la contessa sta ricevendo sempre più attenzioni e avances da parte di Achille Ravasi. Questo, ovviamente, indispettirà Guarnieri, il quale non potrà fare nulla per impedire il loro avvicinamento. Gli spoiler delle prossime settimane, inoltre, rivelano che Adelaide sarà così presa dal suo corteggiatore, al punto da arrivare ad accettare la sua proposta di matrimonio. Tra la contessa e il commendatore, dunque, non c’è davvero nulla più da fare?