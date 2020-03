Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo rompono il silenzio: “Non stiamo più insieme” (FOTO)

In queste settimane non si è fatto altro che parlare dell’ipotetica crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Numerosi sono i gossip circolati in merito a questa vicenda, ma stavolta ci hanno pensato i diretti interessati a fare chiarezza.

Entrambi i cantanti, infatti, sui loro profili social hanno pubblicato una IG Stories all’interno della quale hanno confermato di non stare più insieme. Si tratta dello stesso messaggio presente su tutti e due gli account. Andiamo a vedere cosa è emerso.

I problemi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non è mai stata semplice. I due protagonisti, infatti, già diversi anni fa hanno attraversato dei momenti parecchio bui che li portarono verso una separazione definitiva. Dopo un po’ di mesi di lontananza, però, ci hanno riprovato e le cose sembravano essere davvero distese e serene tra i due. Nelle ultime settimane, quella nuvola è tornata ad oscurare la loro vita e, questa volta, sembra proprio non ci sia più nulla da fare.

In queste settimane, molti utenti dei social si erano resi conto del fatto che i due fossero assenti sul web. Inoltre, è girata anche la voce secondo cui la cantante di Sora avesse deciso di compiere un gesto estremo lasciando la casa in cui viveva con il suo compagno. Ad ogni modo, stavolta i pettegolezzi ci hanno preso in pieno, i due si sono veramente lasciati.

L’annuncio sui social

Sui profili social di Instagram di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, infatti, sono presenti due contenuti identici in cui la coppia ha annunciato la rottura. Nel caso specifico, i due protagonisti hanno detto di averci provato di nuovo a stare insieme, ma di non essere riusciti a portare a termine l’impresa. Le cose non sono andate bene, così come accade per tante coppie, così hanno deciso di dividere le due strade.

Tuttavia, ci hanno tenuto a chiarire che continueranno a camminare parallelamente per il bene di loro figlio. Inoltre, proprio per quest’ultimo, i due hanno chiesto ai fan massima delicatezza e rispetto sulla trattazione di questa tematica. Allo scopo di non urtale la sensibilità di tutta la famiglia, dunque, il pubblico è esortato a non infierire.