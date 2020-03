Jessica Mazzoli sfogo su Instagram contro Alessandra Cataldo: “non proclamatela Santa subito!”

In un lungo post sui social la giovane cantante si sfoga muovendo accuse all’attuale compagna di Marco Castoldi, rivelando: “stava con lui quando io ero incinta” ma non si risparmia nemmeno contro la sua ex suocera Luciana Colnaghi. Solamente alcuni giorni fa Morgan ha avuto occasione di presentare la nuova compagna incinta all’ottavo mese di gravidanza alla madre.

Jessica Mazzoli si scaglia su Instagram contro la madre e la compagna di Morgan

Di sicuro Jessica Mazzoli non ha assolutamente voglia di passare per l’amante del suo ex compagno, tanto da non avere intenzione di mandarle a dire ad Alessandra Cataldo e all’ex suocera Luciana Molnaghi. La giovane cantante tramite un post pubblicato sui social che sembra un concentrato di tutte le precisazioni.

Rivolgendosi alla madre di Morgan afferma di quanto sia giusto per una madre difendere il proprio figlio, ma di quanto sia stata poco carina nei confronti della nipote. Furiosa Jessica mazzoli si scaglia poi contro la nuova compagna di Morgan accusandola di essere stata con l’ex compagno, proprio quando stavano aspettando la nascita della piccola Lara.

Jessica Mazzoli contro l’ex suocera: “Quella là della Sardegna. Ha un nome, Lara!”

Jessica Mazzoli attacca duramente la madre di Morgan a seguito delle numerose ultime presenze della signora in televisione. Ospite sia a Vieni da Me con Caterina Balivo ma anche sulla rete avversaria da Barbara D’Urso.

Proprio durante le interviste l’ex suocera riferendosi alla piccola Lara, figlia di Jessica e Morgan, avrebbe parlato di “quella là della Sardegna”. Atteggiamento di completo distacco che ha fortemente fatto infuriare la Mazzoli. La giovane cantante ha tenuto a precisare che: “ ha un nome, Lara”.

Decisamente più diretto lo scontro verso Alessandra Cataldo e Morgan. Jessica sostiene che la relazione tra i due non sia così recente, e che Alessandra non debba essere considerata una santa in quanto stava già con il suo ex compagno dall’ottobre 2012 a sua insaputa. Quando Jessica ancora ventenne era all’ottavo mese di gravidanza della piccola Lara.

Da giorni si parla della discrezione che Alessandra Cataldo vorrebbe mantenere circa la relazione d’amore con Morgan. E di quanto pur di tutelare il figlio che sta per arrivare la ragazza abbia deciso di stare assolutamente lontana dalle telecamere. Motivazioni che hanno fatto scatenare tutto il risentimento dell’ex compagna Jessica mazzola.

Secondo la Mazzoli la nuova compagna si finge gelosa della sua privacy e dei buoni sentimenti, quando fondamentalmente in passato ha dimostrato di non essere affatto una “Santa”. Chissà se l’ira di Jessica Mazzoli spingerà Alessandra Cataldo ad uscire allo scoperto per difendersi o se porterà avanti i suoi propositi di tutelare la privacy della sua famiglia?