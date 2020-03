Clizia Incorvaia ha più anni di quelli che ha dichiarato: arriva la reazione di Paolo Ciavarro

In questi giorni Clizia Incorvaia è spesso presente nei salottini televisivi italiani. Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip, la bella influencer viene chiamata come ospite per raccontare della sua esperienza.

All’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato un ragazzo con il quale iniziare una frequentazione, si tratta di Paolo Ciavarro. Nonostante la forzata interruzione della conoscenza, i due si sono ripromessi di ricominciare appena anche il figlio d’arte lascerà il reality.

Nelle ultime ore si è parlato spesso dell’età di Clizia che in passato ha dichiarato di avere 33 anni. Nella scorsa puntata di Live-Non è la D’Urso Giovanni Conversano aveva chiaramente espresso le sue perplessità rispetto all’età indicata dall’influencer. Quest’ultima ha preferito defilarsi e non rispondere. Alfonso Signorini non si è fatto scappare l’occasione per comunicare a Paolo di quanto accaduto all’esterno della casa.

La frequentazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Sin dall’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ha mostrato un particolare interesse per Paolo Ciavarro. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici.

La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, però, qualcosa ha raffreddato gli entusiasmi facendoli leggermente allontanare. In particolare la notizia che Clizia prima dell’ingresso nella casa stesse portando avanti una frequentazione.

Nonostante qualche giorno nel quale Paolo ha preferito rimanere un po’ in disparte, alla fine c’è stato un fantastico riavvicinamento. Durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio. Peccato che lei sia stata poi squalificata per una frase rivolta ad Andrea Denver. I due, però, hanno fatto già sapere che continueranno a frequentarsi al di fuori della casa.

La reazione di Paolo Ciavarro

Come detto in precedenza, Giovanni Conversano ha dichiarato durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso che Clizia Incorvaia abbia più anni dei 33 dichiarati. Nella giornata seguente Alfonso Signorini ha raccontato quanto accaduto nel salottino di Canale 5 a Paolo Ciavarro.

La reazione del giovane figlio d’arte è stata molto forte e determinante. Paolo Ciavarro, infatti, ha svelato che lui aveva capito 35 ma a prescindere non gli interessa nulla dell’età. Il concorrente del Grande Fratello ha confessato che sente la sua mancanza e che non vede l’ora di poterla riabbracciare.