Beautiful trame Usa: Thomas chiede a Zoe di sposarlo

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Thomas farà una scelta inaspettata, chiedendo a Zoe di diventare sua moglie. Ciò manderà in ansia Douglas, che temerà di separarsi da Hope. Intanto, Wyatt sarà preoccupato per Sally, dopo aver scoperto che è stata colpita da una grave malattia, una patologia che purtroppo non le lascerà scampo.

Beautiful spoiler Usa: Hope consola Douglas

Nelle puntate americane della soap opera, Hope consolerà il dolce Douglas, preoccupato per il fatto che suo padre Thomas ha chiesto a Zoe di sposarlo. Nel frattempo, Wyatt verrà a sapere che Sally è gravemente malata e le offrirà il suo sostegno.

La Spectra però, lo implorerà di non provare mai pietà per lei. In questa tragica situazione, Wyatt ripenserà ai suoi sentimenti nei confronti della ex: è ancora innamorato di lei? Le anticipazioni di Beautiful raccontano inoltre che Katie chiederà a Hope e Brooke di perdonare Flo, visto che la Fulton si è riscattata donandole il suo rene per salvarle la vita. Le sue buone intenzioni però, non troveranno alcun riscontro nelle Logan.

Continuando con gli spoiler di Beautiful, vedremo Liam affrontare Thomas e accusarlo di aver chiesto si sposare Zoe solo per innescare la gelosia in Hope, certo che stia solo usando la modella per i suoi ignobili scopi. Il giovane Forrester non si farà certo condizionare da Liam e proseguirà con il suo intento di portare all’altare la figlia di Reese. Tuttavia, Zoe dirà a Thomas che diventerà sua moglie solo ad una precisa condizione.

La richiesta di Zoe

Cosa avrà in mente la modella? Le anticipazioni della soap Beautiful rivelano che le parole di Liam non la lasceranno indifferente. Zoe inizierà a sospettare che Thomas la stia davvero usando e così metterà in chiaro le sue condizioni. Anche Brooke non si fiderà del problematico figlio di Ridge e vorrà chiarirsi con lui.

Thomas la assicurerà di aver dimenticato Hope e di essersi innamorato di Zoe, con la quale ora ha una relazione stabile e sana. La Logan però, non crederà alle sue parole e terrà alta la guardia.

Infine, nelle puntate americane di Beautiful, Hope non resterà indifferente alla notizia del matrimonio di Thomas con Zoe, specie dopo aver visto il loro appassionato bacio alla festa di compleanno organizzata per il piccolo Douglas. La stilista non si dimenticherà la promessa dell’ex di stare sempre al suo fianco.

Come se non bastasse, Hope dovrà rassicurare Douglas, preoccupato di dover cambiare casa e di non vederla più. La Logan Jr però, darà tutte le certezze necessarie al piccolo: qualsiasi cosa accada, lei resterà per sempre la sua dolce mamma. Cosa accadrà ora? Non resta che attendere le prossime puntate della soap per scoprire come si evolveranno le trame.