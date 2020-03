Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto contro Francesco Monte

Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto hanno rivelato di aver un ex fidanzato in comune, si tratta di Francesco Monte

Ovviamente le due donne l’hanno conosciuto e frequentato in momenti decisamente diversi della loro vita. Il Grande Fratello le ha volute insieme all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio in un momento di confidenza le due hanno parlato del rapporto che hanno avuto con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Teresanna, inoltre, ha anche rivelato di aver conosciuto una delle ultime fiamme del bel salentino ovvero l’influencer Giulia Salemi. I fan ricorderanno benissimo l’amore scoppiato proprio durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Una volta terminato il programma i due hanno vissuto la loro storia d’amore durata solo pochi mesi.

L’avventura di Paola e Teresanna al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro. Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento che li unisce.

Teresanna Pugliese, invece, è entrata da sole due settimane all’interno della casa più spiata d’Italia. Quest’ultima si è fatta conoscere dal grande pubblico per essere stata una tronista di Uomini e Donne. Durante il dating show di Canale 5 aveva fatto sognare i suoi fan per il feeling creato proprio con Francesco Monte anche se alla fine la scelta è ricaduta su Antonio Passarelli ma la loro storia dura poco.

Successivamente è stata lei ad andare a corteggiare Francesco Monte e i due iniziano una lunga storia d’amore. A distanza di diversi mesi i due hanno deciso di prendere strade diverse. Una volta che Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese si sono incontrate nella casa del Grande Fratello Vip è stato quasi inevitabile un confronto su un tema che le accomuna: la fine della storia con Francesco Monte.

Le rivelazioni di Paola Di Bendetto e Teresanna Pugliese

Come detto in precedenza, Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese si sono ritrovate a parlare, in compagni anche di Asia Valente della storia con Francesco Monte. L’ex madre natura ha svelato di aver ricevuto un suo messaggio prima dell’inizio della trasmissione, nel quale il bel tarantino le aveva manifestato la sua stima.

Secondo Paola Di Benedetto, però, l’iniziativa era legata al fatto che lei non avrebbe dovuto tirarlo in ballo. Teresanna, invece, ha svelato di aver avuto la possibilità di incontrare Giulia Salemi che con lei è stata estremamente gentile anche se non può definirla un’amica.