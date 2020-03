Amici 19, Loredana Bertè contro Gaia, lei replica: ‘Pretendo rispetto’

Loredana Bertè ha scritto una lettera molto negativa a Gaia. Ecco come sono andate le cose

Amici 19: Loredana Bertè contro Gaia

Loredana Bertè fa parte della giuria del nuovo Serale di Amici 19 insieme a Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Tommaso Paradiso. La cantante ha avuto qualcosa da dire a Gaia, riscontrando in lei una maschera durante le esibizioni.

Loredana non si è arresa e, mentre Gaia si trovava in casetta, Maria De Filippi le ha letto una sua lettera. Ha delle perplessità importanti su di lei, ha una maschera, è costruita e sovrastrutturata, tanto da trovarla poco sincera.

Secondo lei, Gaia dovrebbe ricercare di meno l’estetica e curare di più la sua anima. Per questo motivo le ha assegnato un brano che la concorrente non deve in alcun modo cambiare, come è abituata a fare con i brani che le vengono assegnati. Il brano che dovrà interpretare nella seconda puntata è Ragazzo Mio, nella versione di Loredana Bertè.

La replica di Gaia

Gaia è rimasta molto male dalle parole che Loredana Bertè le ha rivolto perché la considera un’artista di cui ha profonda stima e ammirazione. Lei ha detto a Maria De Filippi in collegamento dalla casetta che l’anima la mette in tutte le sue esibizioni e che male c’è a voler ricercare un senso estetico, a mettere qualcosa di personale nei brani?

Lo fa appunto per dare qualcosa di lei alle persone. Alla sera, prima di dormire, Gaia ne ha parlato di nuovo con Talisa ed è scoppiata a piangere. Le parole di Loredana l’hanno ferita molto e Gaia pensa che l’artista avrebbe dovuto mettersi nei suoi panni e dal momento che lei dà rispetto a tutti, pretende altrettanto rispetto.

Insomma, la posizione di Gaia è molto chiara. Loredana Bertè cambierà idea su di lei dopo l’esibizione del brano che le ha assegnato? Lo scopriremo venerdì 6 marzo in diretta su Canale 5.

Il Serale di Amici 19

Ci sono ancora 8 concorrenti al Serale di Amici 19 che si stanno contendendo la vittoria. Per il circuito del canto ci sono Giulia, Gaia, Nyv e Jacopo, mentre per il ballo troviamo Valentin, Talisa, Javier e Nicolai. Nella prima puntata quelli più apprezzati dalla giuria e dai professori sono stati Nicolai e Javier. Secondo voi chi vincerà questa edizione?