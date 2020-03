Un posto al sole, anticipazioni 4 marzo 2020: Niko e Alberto in affari

Mercoledì 4 marzo ne vedremo delle belle a Un posto al sole e lo rivelano le anticipazioni della nota soap opera Made in Italy. Nel dettaglio, su Rai 3, sarà trasmessa la puntata numero 5453 e sarà a dir poco avvincente.

Vedremo Alberto allacciare affari con Niko mentre Raffaele inviterà mastro Peppe a non ascoltare le richieste dell’avvocato Palladini. Intanto, Leonardo ne combinerà un’altra delle sue.

Un posto al sole anticipazioni del 4 marzo 2020

Leonardo non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e continuerà ad approfittare della precaria situazione nuziale di Filippo e Serena per insinuarsi nel cuore della Cirillo. Il ragazzo le farà una sorta di lavaggio al cervello dato che la spronerà a non cedere ai giudizi del marito. In questo modo il contrasto tra i due coniugi finirà inevitabilmente per assumere gigantesche dimensioni.

Niko, nel frattempo, resterà colpito dall’auto di Alberto e apprenderà che è in vendita. I due avvocati entreranno così in affari per contrattare l’acquisto della macchina. Il Palladini ficcherà il naso nei lavori di ristrutturazione e avanzerà mille richieste a mastro Peppe.

Raffaele, allora, entrerà in gioco e chiederà a quest’ultimo di non dar peso alle richieste di Alberto e di focalizzarsi unicamente sulle cantine che dovranno accogliere Vittorio e Patrizio. I due ragazzi, infatti, hanno deciso di vivere lontano dai rispettivi genitori.

Un posto al sole spoiler: colloquio complesso per Alberto

Nelle prossime puntate di UPAS assisteremo a nuovi risvolti della trama che lasceranno i telespettatori a bocca spalancata. Si verificheranno delle situazioni a dir poco complesse che metteranno Alberto in una difficile situazione. L’avvocato sarà contattato per sostenere un colloquio di lavoro, ma in realtà avrà un faccia a faccia con il boss Tregara.

Mentre la bella e biondissima Clara manderà avanti la sua gravidanza, Nunzia cercherà in ogni maniera di farle aprire gli occhi poiché convinta che Alberto non cambierà mai. Mastro Peppe avrà delle serie difficoltà a destreggiarsi nel suo lavoro e finirà per inimicarsi i condomini. Filippo, invece, uscirà con Cristiana mentre Serena sarà fermamente decisa a separarsi da suo marito. Che sia finita veramente tra i due coniugi?