Il marito di Fernanda Lessa contro il GF VIP: “Mi vergognerei fossi in voi”, poi lo scoop sui video censurati

Come tutti i telespettatori del Grande Fratello VIP avranno avuto modo di vedere, ieri sera è stata una serata parecchio movimentata. Specie Fernanda Lessa si è trovata a fronteggiare una situazione alquanto difficile, sta di fatto che è intervenuto suo marito per attaccare il GF VIP.

Nel caso specifico, Luca Zocchi ha accusato la produzione di aver leso la dignità di un popolo, una cultura e, soprattutto, di una donna. Inoltre, il protagonista ha sganciato anche delle bombe in merito ad alcuni presunti video censurati da parte del reality show.

Le allusioni ai video censurati dal GF VIP

Alcune ore fa, il marito di Fernanda Lessa ha avuto un durissimo sfogo contro gli autori del GF VIP. L’uomo ha attaccato tutti i membri del programma, compreso il conduttore, per aver maltrattato verbalmente la sua donna. Le parole di Signorini, infatti, hanno leso la dignità della Lessa e le sue culture. Inoltre, il protagonista dei video non ha potuto fare a meno di sollevare una questione molto spinosa.

Luca Zocchi si è chiesto per quale ragione non fosse andato in onda anche il filmato in cui è Antonella Elia a dire che la sua coinquilina fosse indemoniata. A suo avviso, infatti, la showgirl è troppo tutelata e protetta all’interno della casa e le viene riservato un trattamento differenziato. Stando a quanto emerso dai video, Zocchi ha fatto riferimento ad alcuni contenuti che la produzione sarebbe solita censurare.

Lo sfogo del marito di Fernanda Lessa

In particolar modo, il riferimento è andato ad alcuni video inerenti Pago. Il marito di Fernanda Lessa ci è andato giù in modo parecchio pesante contro il GF VIP dal momento che ha detto che farebbero bene a vergognarsi per come si sono comportati. Infine, il protagonista ha concluso il suo amaro intervento dicendo che si augura che la sua donna esca al più presto da quel contesto.

Secondo il suo punto di vista, infatti, la casa è abitata solo da vipere e da persone prive di cuore e umanità. Per tale ragione, non vede l’ora che sua moglie abbandoni il gioco e possa tornare a casa, al sicuro, tra le sue braccia.