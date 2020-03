Uomini e Donne, Carlo umilia di nuovo Cecilia, stavolta il web non ci sta: “Ce**o arrogante” (VIDEO)

Oggi, martedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e, ancora una volta, si è parlato di Carlo e Cecilia. I due, purtroppo, non riescono proprio a trovare un punto d’incontro, ma l’ultimo gesto del tronista ha indignato un po’ tutto.

Stiamo parlando dell’esterna con la Zagarrigo in cui quest’ultima è scoppiata in lacrime dinanzi un uomo impassibile e freddo. Questo suo modo di fare ha sconvolto tutti, sta di fatto che le polemiche sollevate sono state davvero molte.

L’esterna agghiacciante di Carlo e Cecilia

Nella puntata odierna di Uomini e Donne è andata in onda un’esterna tra Carlo e Cecilia in cui quest’ultima ha provato ad aprirsi di più con il tronista. La ragazza ha riconosciuto alcuni errori commessi nelle settimane passare ed ha provato a rimediare mostrando al suo interlocutore tutte le sue fragilità. La Zagarrigo, infatti, è scoppiata in lacrime e gli ha detto di aver sofferto moltissimo all’idea di perderlo per sempre.

Piertropoli ha ascoltato le parole della fanciulla e poi l’ha congedata in modo freddo e distaccato. Una volta tornata la linea allo studio, Lorenzo Riccardi ha sbottato contro il tronsta accusandolo di essere una persona senza cuore. Quando una donna piange sarebbe sempre gradito un abbraccio o, comunque, qualche parola di conforto. (Continua dopo il video)

Le accuse del web contro il tronista di Uomini e Donne

Cecilia, ovviamente, non ha potuto fare a meno di dare ragione all’opinionista e questo ha fatto infuriare Carlo, che ha fatto l’ennesima scenata a Uomini e Donne. In questa occasione, però, il pubblico pare sia intransigente nei suoi confronti. Su Instagram, infatti, moltissimi utenti hanno commentato l’esterna scagliandosi duramente contro il ragazzo seduto sul trono.

Secondo la maggior parte dei fan, Carlo è eccessivamente arrogante e sicuro di sé. Inoltre, è una persona fredda e impassibile in grado di spegnere ogni barlume di emozione. Sono stati numerosi a chiedersi per quale ragione Cecilia continua a stare seduta lì a corteggiare un uomo così. Nel frattempo, Pietropoli ha baciato la corteggiatrice Marianna ed ha conosciuto anche una nuova ragazza. La sua scelta, dunque, sembra sempre più lontana.