Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2020: bene l’amore per Leone, cambiamenti per Bilancia

Arriva l’oroscopo di Paolo Fox del 4 marzo e le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali. Che novità ci saranno nella giornata di mercoledì? Giornata lenta per i nativi dell’Ariete. Periodo di cambiamenti per le persone nate sotto il segno della Bilancia. Di seguito, l’astrologia giornaliera del noto astrologo della Tv italiana.

Paolo Fox oroscopo 4 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa giornata di mercoledì parte un po’ al rallentatore: qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. C’è il rischio che possiate rovinare tutto per la fretta di raggiungere la tanto agognata tranquillità, magari mettendo a repentaglio il rapporto lavorativo o sentimentale. In amore dovete essere doppiamente cauti, mentre in ambito lavorativo potreste ricevere finalmente risposte per una richiesta fatta tempo fa.

Toro – Più i giorni passano e più diventati positivi. Nell’ambito lavorativo vorreste ottenere più soldi, un cambiamento oppure un aiuto. Per l’amore e le conoscenze avrete una marci in più in queste 24 ore.

Gemelli – Questa è una Luna particolare che potrebbe sviluppare qualche spesa di troppo. L’uomo delle stelle vi chiede di mantenere un atteggiamento sereno in vista di un periodo che permetterà di recuperare il tempo perso. L’amore vuole più attenzione, favoriti i nuovi incontri.

Previsioni di mercoledì 4 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Siete proprio stanchi di certe situazioni ma in questo momento è pericoloso dire ‘Basta’. Rispetto a febbraio, però, ci sono più sensazioni positive. Dovete solo avere un po’ di pazienza. Potreste anche esservi innamorati di una persona diversa da voi per l’età o irraggiungibile perché lontana.

Leone – In amore è un momento buono ma se si rimane sulle proprie posizioni, non accade nulla. È anche un periodo dove è possibile recuperare in campo sentimentale. Questo significa che anche le coppie annoiata possono fare progetti per un figlio o una casa nuova. Le coppie e i single non devono fermarsi, anche se ci sono problemi economici.

Vergine – In questa giornata le complicazioni devono essere messe da parte, anche se ogni tanto vi fate prendere dall’ansia perché cercate la perfezione. Continuando a dare sempre il massimo in ogni cosa potreste ritrovarvi pieno di obblighi e molto stanchi. In amore è tempo di recupero: ritorni di fiamma.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – State vivendo una fasi di cambiamento. Magari qualcuno si è ritrovato a fare molti tagli netti. Favorite le novità che riguardano la casa, i trasferimenti o i cambiamenti di città. In amore, sabato e domenica sembrano due giornate comprensive nei vostri confronti.

Scorpione – In questa giornata potreste risolvere problemi, avere soluzioni ma tutto dipende dal vostro atteggiamento. L’astrologo raccomanda di essere ottimisti e sereni in amore, anche se la vostra relazione sta attraversando un periodo confuso. Coloro che si sono separati da poco non sono interessati al grande amore, ma si arrabbiano se nessuno è passionale con loro. Cercate di raggiungere un equilibrio.

Sagittario – In questa giornata qualcosa sfugge al vostro controllo. Magari salta un appuntamento, anche se i vostri progetti stanno dando buoni frutti. In amore ci sono occasioni imperdibili e belle opportunità: ciò vuol dire che se avete una coppia forte, potreste legalizzarla.

L’oroscopo di Paolo Fox del 4 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa è una delle giornate che vi permette di raggiungere una grande obiettivo. Marzo è un mese davvero interessante per gli imprenditori e per coloro che vogliono emergere. Non vi importa se qualcuno non appoggia le vostre scelte e prese di posizioni. In amore, avete una grande voglia di costruire qualcosa d’importante e con il partner giusto si può arrivare a fare qualcosa di straordinario.

Acquario – In queste 48 ore dovete fare attenzione all’aspetto economico. Per quanto riguarda l’amore, l’uomo delle stelle consiglia di non stare a guardare il passato. Alcuni di voi hanno difficoltà a stare con il partner, perché troppo concentrato sul lavoro. Sentimenti appaganti per i cuori solitari.

Pesci – Questo è un cielo buono che vi coinvolge. Potrebbe arrivare una buona risposta. Questa è una giornata classificata a cinque stelle, e se volete viverla come tale dovete scacciare ogni malinconia. Sfruttate bene l’aspetto positivo di Giove.