La prova del cuoco, ospite di Elisa Isoardi si rifiuta di baciarla: “Sto male perché ho…”

Matilde Brandi non vuole baciare Elisa Isoardi

Qualche giorno fa due personaggi dello spettacolo hanno accompagnato i cuochi dello storico cooking show de La prova del cuoco. Stiamo parlando della conduttrice Monica Leofreddi, che era abbinata alla squadra del pomodoro rosso, e l’ex ballerina di Matilde Brandi, associata alla squadra del peperone verde.

L’ex professionista Rai è entrata nello studio del centro Fabrizio Frizzi salutando la padrona di casa Elisa Isoardi e chiamandola “un fiore”. Mentre l’ex protagonista del Bagaglino si è rifiutata categoricamente di baciarla. Per quale motivo? Sembra per la questione del Corona Virus, ma anche per un piccolo problema di salute, essendo praticamente senza voce.

“Lei non mi bacia”, ha detto in modo ironico la collega di Claudio Lippi riferendosi alla Brandi. A quel punto quest’ultima ha spiegato la ragione del suo calo di voce. In pratica la sera prima ha cantato a squarciagola e ballato come una matta.

Claudio Lippi esprime il suo pensiero su Monica Leofreddi e Matilde Brandi

Una volta raggiunto Elisa Isoardi, il suo braccio destro Claudio Lippi immediatamente dopo ha fatto una battuta sui due personaggi dello spettacolo ha detto che Monica Leofreddi è una grande conduttrice. Mentre su Matilde Brandi il co-conduttore de La prova del cuoco ha affermato di essere un’ottima danzatrice.

Il cantante milanese le preferisce entrambe nel loro ruolo originale, mentre vedendola alle prese con i fornelli non si fida molto di loro. A quel punto l’ex ballerina del Bagaglino ha ricordato i suoi esordi da ballerina sul piccolo schermo e, mettendosi una presina vicina al viso, ha fatto finta di piangere, dicendo in modo scherzoso: “Che ricordi”.

La battuta di Elisa Isoardi a La prova del cuoco

Ad inizio puntata de La prova del cuoco, prima di chiamare il suo collega Claudio Lippi, la conduttrice piemontese Elisa Isoardi ha fatto una battuta. In pratica la padrona di casa dello storico cooking show di Rai Uno ha detto di essere arrivati alla fine del mese. “Anzi siamo arrivati in tutti i sensi mi sa”, ha concluso l’ex compagna di Matteo Salvini che da un paio di stagioni ha preso il posto di Antonella Clerici.