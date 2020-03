La produzione del talent ha annunciato ai ragazzi gli ospiti e i duetti della seconda puntata del Serale. Ecco di chi si tratta

Amici 19: gli ospiti della seconda puntata del Serale

Venerdì 6 marzo andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici 19. La produzione ha già comunicato ai ragazzi gli ospiti e i duetti previsti. Nyv duetterà con Al Bano, Jacopo canterà con Fabrizio Moro, Giulia si esibirà con Loredana Bertè mentre Gaia canterà con Mahmood. I ragazzi sono stati davvero felici della comunicazione e cantare con questi ospiti per loro vuol dire realizzare un piccolo grande sogno. Curiosi di vedere le nuove esibizioni?

La gara

Quest’anno il Serale è iniziato molto prima rispetto alle altre edizioni e avrà meno puntate. Infatti, in sei appuntamenti settimanali scopriremo chi sarà il vincitore di Amici 19.

Per ora sono rimasti in gara i quattro cantanti Nyv, Gaia, Giulia e Jacopo e i quattro ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa. A giudicare i ragazzi ci sono i professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Stash per il canto, Veronica Peparini, Timor Steffens e Alessandra Celentano per il ballo. Inoltre, è presente la giuria composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Tommaso Paradiso.

Nella prima puntata i migliori sono stati Nicolai e Javier, tuttavia alcuni tra professori e giurati hanno dei dubbi su alcuni ragazzi e hanno iniziato ad assegnare loro delle prove comparate e singole.

I due nuovi format

Durante il Serale di Amici 19 ci sono due nuovi format. Il primo si chiama Amici Prof. e consiste in una serie di prove date ai professori in cui a giudicarli vengono chiamati proprio i ragazzi. I professori di canto e di ballo hanno a disposizione il supporto di Al Bano e Romina Power, ma chi risulta l’ultimo della classifica dovrà affrontare una penitenza.

Il secondo si chiama Amici All Stars e avrà inizio alla fine della gara normale. Ci saranno 3 puntate in cui alcuni ex allievi e cantanti già noti gareggeranno per un premio finale.

Il pubblico ha accolto con un po’ di stupore le novità di questa edizione. Il regolamento non è chiaro e alcuni meccanismi non sono comprensibili, soprattutto dagli utenti social. Molte pagine Instagram hanno fatto molta ironia sulle dinamiche della prima puntata. Come andrà la seconda? Voi che cosa ne pensate?