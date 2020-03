Colloquio privato tra il Principe Harry e la Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta II e il nipote il Principe Harry hanno avuto un colloquio a porte chiuse durato 4 ore dove hanno discusso tutti i dettagli relativi all’uscita dalla Royal Family di Harry e Meghan.

La nonna e il nipote si sono ritrovati domenica per definire gli ultimi dettagli degli impegni di corte a cui Meghan e Harry dovranno presenziare prima di poter iniziare una nuova vita da semplici cittadini civili.

Elisabetta II al nipote Harry:” Sarai sempre il benvenuto”

Secondo molte indiscrezioni la Regina Elisabetta avrebbe offerto al nipote l’opportunità di poter riconsiderare la sua posizione. Logicamente l’offerta è stata estesa anche alla moglie Meghan e al piccolo Archie, rimasto in Canada in occasione del ritorno dei genitori in Inghilterra. Sua Maestà avrebbe fatto un piccolo passo indietro chiedendo al nipote di poter riconsiderare la scelta di abbandonare la Royal Famlily.

Ma secondo diverse indiscrezioni la Markle avrebbe dichiarato alle amiche di non voler tornare in Inghilterra. Sembrerebbe che l’incontro a porte chiuse nel Castello di Windsor sia durato 4 ore, durante il quale Sua Maestà avrebbe detto al nipote: “ Sei molto amato e sarai sempre il benvenuto se volessi tornare indietro”.

Dopo diverso tempo questo incontro è stata la prima occasione per la Regina Elisabetta II per potersi confrontare da sola col nipote. Finalmente Harry e la Regina Elisabetta si sono potuti confrontare liberamente esponendo ogni loro idea sul futuro dei Duchi di Sussex fuori dalla Monarchia. Ma la Regina Elisabetta II è stata molto esplicita col nipote sulle possibili conseguenza legate ad una scelta così clamorosa.

Elisabetta II chiede di vedere Archie

Secondo le indiscrezioni riportate dalla rivista Sun la Regina Elisabetta II rispetterebbe la volontà del nipote Harry ma sarebbe molto turbata e rattristata dall’idea di non poter vedere il nipote Archie, rimasto a Vancouver.

Ha anche aggiunto e precisato al nipote Harry che l’accordo potrebbe funzionare solamente nel caso in cui entrambi i coniugi non sfruttassero lo status di reali, e proprio per tale motivazione avrebbe vietato l’utilizzo del marchio Royal Sussex.

Ma Sua Maestà ha deciso di essere molto flessibile con la coppia, e qualora dovessero cambiare idea sarebbero accolti a braccia aperte. Mettendo in luce tutte le difficoltà a cui andranno incontro nella loro vita da cittadini privati. Dato che non potrebbero assolutamente sfruttare il loro status da reali avendo rinunciato a tali benefici.

Sembrerebbe che la Regina Elisabetta II sia disposta a sostenere il nipote Harry di fronte ad un eventuale divorzio con la moglie, Meghan Markle. Ma al momento il discorso sul divorzio sembra non aver sortito alcun effetto. Il Commonwealth Service alla Abbazia di Westminster del 9 marzo resterebbe l’ultimo impegno ufficiale dei Duchi di Sussex.