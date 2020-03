Luigi Mastroianni si scaglia contro il Grande Fratello Vip, ecco il motivo

Luigi contro il Grande Fratello

Luigi Mastroianni ha pubblicato un video sui social per esternare un suo pensiero in merito al Grande Fratello Vip. Tutto ha avuto inizio quando Asia Valente ha definito down un concorrente per uno scherzo di cattivo gusto. Nell’ultima diretta Alfonso Signorini si è limitato a rimproverarla e le ha imposto di chiedere scusa.

Non c’è stato alcun provvedimento serio preso da parte della produzione, dunque l’ex tronista è intervenuto. Ha voluto sottolineare l’allontanamento di Clizia Incorvaia per aver dato del Buscetta ad Andrea Denver. Non accetta che l’offesa venga messa nel dimenticatoio perché è un messaggio sbagliato che arriva ai telespettatori.

‘Preferirei nascere con la sindrome di down piuttosto che essere come te’

Luigi contro il Grande Fratello per aver sminuito la gravità dell’affermazione fatta da Asia. La web influencer non ha gradito una marachella di Sossio Aruta, il quale non perde mai occasione di mostrare la sua indole giullaresca. Il suo scherzo è riuscito al punto tale da spaventare la ragazza che ha esordito chiamandolo down.

Il conduttore ha dedicato pochi minuti all’accaduto, ma non l’ha invitata a fare le valige. Avrebbe dovuto ricevere lo stesso trattamento riservato a Clizia, però ciò non è accaduto. Dato che Luigi ha il fratello minore affetto da questa sindrome, non ha esitato a esprimere il proprio parere. Ha riferito che non si deve ignorare questo messaggio estremamente negativo lanciato in televisione.

Non ha detto nulla su Asia, però spera che lei possa vedere il suo video quando tornerà a casa. Sarà pronto ad accettare le conseguenze delle sue parole, dal momento che ha confessato di non voler mai essere come lei. I suoi fan concordano nel sostenere che i down sono persone speciali e di cuore. Meritano rispetto e solo affetto, in quanto possono essere presi come modelli di riferimento da chi si reputa ‘normale’.

La vita sentimentale di Luigi

A distanza di un anno dalla rottura con Irene Capuano, Luigi sta frequentando un’altra. Si tratta di Mara Fasone, anche lei un’ ex tronista. Secondo fonti attendibili sembra che lei rientri nelle grazie del fratellino. Sicuramente la sua opinione è molto importante per Luigi. Al momento della scelta tra Irene e Valentina, per esempio, gli ha chiesto un consiglio. Avendo puntato sulla prima, ha confermato l’esistenza del loro forte legame.