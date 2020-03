Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sull’addio: “Costretto a farlo…”

Un amore lungo trent’anni

Chi segue Al Bano e Romina Power da tempo sa perfettamente che i due sono tornati a parlarsi solo da cinque anni. Era il 2015 quando un ricco imprenditore russo propose alla storica coppia di realizzare un concerto a Mosca. Da quel momento in poi, per la gioia dei loro fan, c’è stata la reunion.

Ricordiamo che il cantautore di Cellino San Marco è la cantante statunitense sono stati sposati per circa 30 anni per poi lasciarsi nella seconda metà degli Anni Novanta. Una separazione avvenuta dopo la scomparsa della loro primogenita Ylenia durante una vacanza a New Orleans. Ma per quale ragione I due presero due strade differenti?

La ragione della separazione

In tutti questi anni Al Bano e Romina Power non hanno mai ufficializzato la ragione che li ha portati a separarsi. Stando ad alcuni rumor, però, la storica coppia, che per circa tre decenni è stata complice e molto affiatata, sembra non abbia retto il dolore per la sparizione della primogenita Ylenia Carrisi.

Quest’ultima si era recata nella metropoli New Orleans per una vacanza e per scrivere un libro. Ma nei primi giorni di gennaio del 1994 in tutto il mondo si diffuse a macchia d’olio la notizia della sua scomparsa.

Da quel momento in poi sono state tante informazioni non veritiere e della ragazza non si hanno avute più notizie. Ovviamente i due genitori ne hanno risentito moltissimo addossandosi delle reciproche colpe. Questa tragedia si è riversata sul loro matrimonio e tra litigi e tensioni, i due artisti decisero di lasciarsi.

Le confessioni di Al Bano su Romina Power

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, Al Bano aveva ammesso di non essersi mai rassegnato della perdita della figlia Ylenia, sperando in un suo ritorno ma anche quello della sua amata Romina Power. Il cantautore di Cellino San Marco all’epoca aveva detto al magazine diretto da Umberto Brindani di non aver mai smesso di sperare.

Il Maestro Carrisi ha atteso ben otto anni sperando che qualcosa cambiasse. L’artista pugliese desiderava che la sua vita tornasse quella di prima. Mentre parlando della sua ex moglie era certo che il loro amore avrebbe resistito, che la crisi prima o poi sarebbe passata. “E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”, concluse Al Bano.