Grande Fratello Vip, Andrea Denver è in lacrime. Ecco il motivo

Andrea è in lacrime

Nelle ultime ore i telespettatori del Grande Fratello Vip sono dispiaciuti per un momento di sconforto di un concorrente. Si tratta di Andrea Denver, il modello di fama internazionale che ha conquistato il pubblico femminile. Oltre ad essere un bel ragazzo, sta mostrando di avere una bella personalità.

Quando Clizia Incorvaia è andata via per avergli dato del Buscetta, non ha nascosto il suo dispiacere per l’accaduto. Avrebbe potuto gioire sul suo allontanamento, ma non l’ha fatto. Purtroppo dall’inizio del reality non ha ricevuto un messaggio o una visita della fidanzata Anna Wolf. Per questo motivo crede che qualcosa tra loro sia cambiato.

‘Spero che i miei genitori siano in contatto con lei anche se è in America’

Andrea è in lacrime perché non sta ricevendo alcuna notizia della fidanzata. Al termine dell’ultima diretta si è appartato con Patrick nel giardino della casa. Ha esternato il suo dispiacere nel non vedere o sentire la donna della sua vita. Non c’è giorno che non pensi a lei, in quanto il suo sorriso gli fa battere il cuore.

Da due anni sono fidanzati, nonostante abbiano avuto momenti difficili. E’ stato un colpo di fulmine, però ha lavorato parecchio per conquistarla. Purtroppo i dubbi assillano la mente di Andrea al punto tale da credere che ci sia qualche crisi a sua insaputa. Spera che abbia dei contatti con i suoi parenti, così che possa essere aggiornata costantemente sul suo percorso.

Patrick ha cercato di tranquillizzarlo dicendo che a breve avrà sue notizie. In effetti Anna ha intenzione di avere un confronto con lui per fargli una serie di domande. Prima di tutto vuole vederci chiaro nella questione dell’invito in albergo a Elisa De Panicis. Se fosse vero, sarebbe accaduto durante il loro fidanzamento e non prima.

Critiche dopo la diretta

Il pubblico non ha gradito alcune scene alle quali ha assistito. Una, per esempio, ha come protagonista Asia Valente che ha dato del down a Sossio Aruta in tono dispregiativo. Non è stato preso alcun provvedimento, dunque il web si è scagliato contro il programma.

Se Clizia Incorvaia è andata via perché non c’è stato lo stesso trattamento per Asia? Denver, a differenza di altri, non riceve alcuna sorpresa dall’esterno. Infine Valeria Marini è stata rimproverata per la lite con Antonella Elia.