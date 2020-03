Adriana Volpe contro gli autori del GF Vip, ecco il motivo della sua protesta

Sfuriata di Adriana Volpe contro gli autori del Grande Fratello Vip, la conduttrice non voleva mettere il microfono perché arrabbiata da matti, scopriamo perché

Di certo ad Adriana Volpe ne sono accadute di cose negli ultimi tempi, e sicuramente non piacevoli. La bella conduttrice, al momento concorrente del GF Vip 4, deve lottare con tante di quelle cose che non ce la fa quasi più.

Ma iniziamo dal principio, per cercare di capire cosa sta succedendo. Nella scorsa puntata della diretta condotta da Alfonso Signorini le è stata letta una lettera inviata dal marito. Parli non gradisce affatto la vicinanza con Denver e ritiene sia eccessiva.

Dal canto suo la Volpe ha deciso di mantenere le distanze da Andrea. La Volpe è innamorata del marito, ha anche una figlia e non intende compromettere la sua vita privata. D’altronde, con Andrea c’è solo amicizia e anche se c’è stato qualche abbraccio non c’è altro.

Adriana Volpe arrabbiata con gli autori del GF VIP

Adriana è comunque certa che il marito ha frainteso perché i filmati mostrati sono stati montati in maniera che si pensasse altro. E questa dunque è una delle cose che la fa arrabbiare tanto! Poi c’è il discorso infinito con Antonio Zequila, che sostiene di aver avuto una notte di passione con Adriana.

La Volpe non ha digerito l’insistenza del latin lover che ha confermato la sua versione dei fatti. Adriana ha protestato, ha detto che non c’è mai stato nulla con lui, ma la cosa poi è caduta lì. In più, nel corso della puntata Signorini ha praticamente insistito sul presunto flirt.

E lei che ha detto la verità perché non ha potuto più parlare? I toni in casa si erano alzati abbastanza un momento prima, poi d’un tratto la cosa è finita lì. Alla Volpe è sembrato che lei passasse per bugiarda, ma ha ribadito più volte che non è mai andata con Zequila.

La Volpe non vuole mettere il microfono

Adriana è stata così arrabbiata che ha protestato contro gli autori del GF Vip e non ha voluto mettere il microfono. La conduttrice è stata richiamata ad indossarlo, ma lei non ha voluto.

Così si è rivolta direttamente a loro e ha detto che era arrabbiata da matti per tutto quello che era successo. Adriana non ha neanche sopportato la scena in cui lei e Zequila si sono ritrovati a dover giurare per qualcosa che entrambi sostengono ma al contrario.