Madonna cade sul palco, la cantante si è fatta molto male

La popstar Madonna cade sul palco e scoppia in lacrime, la cantante si è fatta male all’osso sacro ed è stata trasportata in ospedale

Brutto incidente per Madonna, la popstar internazionale è caduta sul palco e si è fatta molto male. L’incidente è accaduto nel corso della tappa del Madame X Tour a Parigi e purtroppo è stato necessario il trasporto in ospedale.

La cantante si è fatta male all’osso sacro e il dolore è stato così forte che si è messa a piangere. La caduta ha sconvolto i fan che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Infatti, al momento dell’incidente, alcuni di loro erano presenti e hanno assistito alla scena.

Madonna avrebbe dovuto esibirsi sul palco del Le Grand Rex di Parigi, ma durante le prove è caduta da una sedia. La rovinosa caduta le ha fatto sbattere appunto l’osso sacro con violenza. I fan hanno detto che non avevano mai visto Madonna così sofferente.

Madonna in lacrime per la caduta

Su quanto accaduto non ci sono foto né video, poiché da tempo ormai Lady Ciccone proibisce ai fan di usare i cellulari durante i suoi concerti. Nel momento in cui Madonna veniva condotta in ospedale lo staff ha deciso di annullare il live di Parigi.

Il team della popstar ha detto in un comunicato ufficiale che erano molto dispiaciuti ma a causa dell’incidente hanno dovuto annullare il concerto. Ha anche aggiunto che i fan che hanno comprato i biglietti possono chiedere un rimborso.

E’ stata poi la stessa Madonna a confermare l’accaduto. In un post su Instagram la cantante ha detto di essere caduta dal palco. La caduta è stata causata da una sedia che è scivolata via e ha sbattuto a l’osso sacro sul pavimento. Ha anche aggiunto di aver portato a termine lo show perché non voleva deludere il pubblico.

La cantante ha confermato la prossima data

Ma Madonna è tenace e forte e per non deludere il pubblico ha confermato la prossima data del concerto. Nonostante abbia bisogno di stare a letto per qualche giorno, è sicura di poter tornare presto sul palco.

La sua intenzione è quella di portare a termine il tour tutta intesa e con un sorriso. Madonna ha anche ringraziato i suoi per la comprensione. E chi vorrà vederla in azione non dovrà fare altro che attendere qualche giorno. Perché Madonna tornerà presto a deliziare il suo pubblico con i suoi concerti spettacolari.