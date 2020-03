Timothy Hutton l’attore è stato accusato di stupro da Sera Johnston (FOTO)

E’ stato accusato di stupro Timothy Hutton, Sera Johnston ha detto di essere stata violentata quando aveva 14 anni

L’attore Timothy Hutton è stato accusato di stupro da Sera Johnston. La donna ha rivelato fatti che sono accaduti nel 1983, quando lei aveva 14 anni. All’epoca Timothy aveva 22 anni, ma l’attore respinge l’accusa con veemenza.

Sera Johnston ad oggi è una donna di 50 anni, e ha detto di aver confessato quanto accaduto dopo tutto questo tempo grazie al movimento #MeToo.

Infatti, la donna ha presentato la denuncia solo nel 2017 e ha detto di aver vissuto quella brutta esperienza in una stanza d’albergo da Hutton. L’attore si trovava lì per le riprese di “Iceman”, e ad un certo punto lui e un suo amico l’hannoo aggredita e stuprata. Il vincitore del premio Oscar sostiene che Johnston ha inventato questa storia falsa e diffamatoria solo per causargli dei danni.

Timothy Hutton respinge le accuse di stupro

Secondo il racconto della Johnston lei, insieme a due amiche, era stata invitata nella stanza di albergo di Hutton, dove era stato perpetrato lo stupro. Oltre all’attore, la Johnston ha detto che era presente anche un altro uomo. Sono passati ben 37 anni da quando sono avvenuti i fatti, ma Sera Johnston ha detto che era convinta che non le avrebbe creduto nessuno.

Solo grazie al movimento #MeToo la donna ha avuto il coraggio di denunciare. Il sito Buzzfeed ha riportato la notizia che la donna avrebbe parlato di questa storia con cinque persone in tutto questo tempo. Anche la madre di Johnston sapeva. La donna rimpiange di aver sporto denuncia alla polizia per timore di non lavorare più con le scenografie per il cinema. (Continua dopo la foto)

L’attore afferma che le accuse sono a scopo estorsione

Secondo quanto riportato da Variety, Hutton e i suoi avvocati avevano offerto 135mila dollari nel 2017 a Sera per chiudere la vicenda. La Johnston aveva rifiutato perché l’attore non aveva intenzione di mettere nero su bianco la confessione. Inoltre, pare che un ex fidanzato della Johnston abbia contattato l’amico di Hutton coinvolto nello stupro.

A costui avrebbe offerto un accordo economico. La vicenda comunque non ha i contorni chiari, però la polizia sta indagando. Le indagini sono iniziate quando Sera decise di andare avanti e di sporgere denuncia al Dipartimento di polizia di Vancouver. Timothy Hutton continua a negare e ha affermato che la donna si è inventata la storia per estorcergli del denaro.