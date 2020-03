Scandalo Uomini e Donne, Gemma Galgani e i giochini proibiti col cavaliere: la dama sbotta

Al Trono over di Uomini e Donne arrivano quattro ex di Gemma Galgani

Canale 5 torna a trasmettere le puntate dedicate al Trono over di Uomini e Donne. Protagonisti dei nuovi episodi saranno nuovamente Tina Cipollari e Gemma Galgani. E se la prima ha dovuto fare i conti con un uomo del pubblico che si reputa un ‘gemmino’, la dama torinese si è ritrovata in studio altri suoi ex spasimanti.

Ebbene sì, la processione dei coloro che l’hanno conosciuta continua. Dopo tre cavalieri arrivati la settimana scorsa, la vamp frusinate ne ha fatti chiamare altri quattro. Tra questi uno che avrebbe fatto dei giochini proibiti con la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino.

Giochini proibiti tra Gemma e un cavaliere?

Ebbene sì, uno degli ex spasimanti di Gemma Galgani ha fatto delle dichiarazioni clamorose su quello che è accaduto tra loro in passato. Si è parlato di alcuni giochini “proibiti”. In che senso? Il cavaliere in questione ha detto che era venuto con lo spazzolino e i giochini proibiti.

A quel punto la dama torinese ha replicato in questo modo: “Non c’era una confidenza tale di venire a Torino con i giochini di quel tipo, ma che considerazione avevi di me, ma cosa ti eri messo in mente?”. Tra i due è continuato il battibecco facendosi delle accuse reciproche. Lei ha negato ogni cosa mentre lui ha tirato fuori delle storie vecchie dicendo che tutti a Torino sanno chi è veramente.

Tina Cipollari contro un uomo del pubblico

Ritornando alla lite iniziale di Tina Cipollari è un uomo seduto nel pubblico, tutto parte dalla volontà della storica opinionista di Uomini e Donne di non volersi più pesare. A quel punto è partito l’attacco con colui che difende a spada tratta Gemma Galgani e tra i due sono volate parole grosse.

A quel punto la vamp frusinate lo ha invitato ad accomodarsi al centro dello studio per pesarlo. Una volta sistemata la bilancia il soggetto segnava 100 Kg, risultato che ha fatto sorridere l’ex moglie di Kikò Nalli. Ma davvero quest’ultima non ha nessuna intenzione di far vedere al pubblico i suoi progressi?