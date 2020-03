Caterina Balivo, piogge di critiche per la sua felpa di Gucci: ecco quanto costa [FOTO]

Caterina Balivo tra il lavoro e il tempo libero

Da un paio di stagioni Caterina Balivo è alla guida di Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai Uno dove intervista personaggi dello spettacolo e dello sport in maniera molto particolare. Oltre agli impegni sul piccolo schermo, la professionista napoletana è anche super attiva su Instagram dove svolge il lavoro di influencer.

Inoltre sul suo account personale posta foto e clip del suo quotidiano fatto delle passeggiate con i figli, ma anche le loro chiacchierate a casa e i dietro le quinte prima della diretta. E a proposito di social network, di recente la conduttrice ha sfoggiato una bellissima felpa in giro per Roma e si sono sollevate delle polemiche. Per quale ragione?

La conduttrice di Vieni da me indossa un maglione costoso tra le vie di Roma

In occasione del suo giorno libero, quindi tra sabato e domenica, Caterina Balivo ha postato uno scatto su IG dove appare rilassata ad un noto bar di Piazza del Popolo nella Capitale. Ma la conduttrice di Vieni da me non è sola, è in compagnia della figlioletta Cora. Visto che nella città eterna c’era una bella giornata di sole, la professionista di Rai Uno si è mostrata a tutti coloro che la seguono in posa ad un tavolino all’aperto.

Ma ad attirare l’attenzione delle del popolo del web, non è stato il panorama mozzafiato che offre Roma, bensì altro. La donna, infatti, era vestita come una modella pronta a sfilare su una passerella. Nello specifico indossava dei pantaloni in latex, scarpe ballerine e una vistosa felpa di marca. E proprio quest’ultima ha scatenato delle polemiche.

Caterina Balivo nella bufera per una felpa del valore di mille euro

La felpa indossata da Caterina Balivo mentre si rilassa in un bar di Roma ha un aspetto primaverile e d è ben visibile la firma del brand: Gucci. Un capo di abbigliamento che di certo ha un costo molto alto: ben mille euro. Una spesa che di certo molti suoi fan non si possono di certo permettere.

Quindi, forse per gelosia o certi per rabbia hanno iniziato a criticare la scelta della conduttrice di Vieni da me. Alcuni le hanno scritto che per acquistare un indumento del genere sarebbe necessario aprire un mutuo. Tuttavia non sono mancate i complimenti e i likes. Ecco la foto in questione: