Oroscopo Branko 4 marzo 2020: Leone esausto, Bilancia poco concentrata

L’oroscopo di Branko del 4 marzo annuncia cambiamenti e novità davvero interessanti. Cielo contraddittorio per i nativi della Vergine. Per le persone dei Pesci è arrivato il momento di organizzare programmi a lunga scadenza. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore e lavoro della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 4 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata siete pensierosi e perplessi, confrontatevi con qualcuno. Parlare vi fa bene. Se ascoltate ciò che i familiari hanno da dirvi, farete passi da gigante anche nel campo lavorativo.

Toro – In questa giornata la Luna in Cancro favorisce gli affari finanziari, il successo e le amicizie. Anche se ci sono incertezze, le stelle che chiudono l’inverno vi inserisce tra i protagonisti. Forti emozioni in amore.

Gemelli – Se il vostro partner non comprende il vostro bisogno di sensazioni nuove e intense, usate la vostra immaginazione per rendere eccitante la vita di coppia. Stesse sensazioni, più o meno, ci sono anche in campo lavorativo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata molto bella grazie alla Luna magnifica in fase crescente e in aspetto intenso con Sole e Mercurio. Venere in Toro vi propone una nuova tecnica di seduzione: conquistare senza parlare. Improvvisamente avete la disponibilità economica, meglio fare un regalo alla persona interessata.

Leone – L’amore appare esausto a causa della doppia dissonanza Mercurio-Venere, ma in questa giornata siete un po’ agitati perché aspettate l’arrivo della Luna. Venerdì e sabato sarà nel vostro segno, nel frattempo, organizzate la famiglia.

Vergine – Contraddizione in questo cielo. Mercurio termina l’opposizione dai Pesci, Venere invece è bellissima in Toro. In questa giornata la Luna brilla in Cancro, transito che favorisce i nuovi incontri, le relazioni sociali, le amicizie e gli innamoramenti. Se il coniuge non vi riempie di attenzioni è perché anche lui potrebbe avere problemi di lavoro.

Previsioni di mercoledì 4 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata la Luna è particolarmente aggressiva e non vi permette di essere concentrati nell’ambiente professionale, finanziario, familiare. Quando l’astro lunare sarà in Leone, realizzerete un altro successo.

Scorpione – Cielo astrale non equilibrato. Luna magnifica in Cancro è una garanzia per l’amore, ma entrambi sono in aspetto negativo. Dovete trovare da soli le giuste stimolazioni per rendere vivo il matrimonio. Nell’ambiente lavorativo e degli affari siete liberi di fare e disfare.

Sagittario – Avete la bellissima protezione di Giove e la Luna diventa più generosa di ora in ora. Non mancano distrazioni e nervosismo, tutti causati da Mercurio. Nettuno disturba la salute. Se c’è incertezza nel vostro futuro professionale, è meglio attendere transiti più sicuri, come quelli che vi guidano in amore.

L’oroscopo di Branko del 4 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Nel lavoro e nelle collaborazioni c’è ancora un dettaglio da mettere a posto, prima di concludere la stagione invernale. Avrete anche la possibilità di sistemare al meglio le questioni economiche e familiari. Una pausa nelle discussioni fa bene all’amore.

Acquario – Con Venere avete ancora un’altra possibilità di rinnovare la promessa o tentare conquiste. Dovete, però, mettere in conto Urano aggressivo in Toro, è facile illudersi. Dal 20 marzo, i coniugi saranno travolti dalla fiamma di passione. Luna e Mercurio favoriscono il lavoro.

Pesci – In questa giornata, la Luna vi lancia un preciso segnale di fortuna. Mercurio torna in Acquario, un aspetto ottimo per gli affari, e Marte rafforza ogni pensiero e azione. Fate programmi a lunga scadenza.