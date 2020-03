Uomini e Donne spoiler trono classico: Daniele in lacrime, Carlo fa una scelta

Ieri, martedì 3 marzo, si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Nel corso delle riprese sono accaduti molti colpi di scena, specie nei percorsi dei due maschietti. Per quanto riguarda Carlo, il ragazzo si è trovato a prendere una decisione molto importante in merito alle sue corteggiatrici.

Daniele, invece, è stato ancora una volta punzecchiato da Gianni, al punto che ha avuto un crollo emotivo inaspettato ed è scoppiato a piangere. Sperti, quindi, è arrivato alla conclusione secondo cui non interverrà più nel suo percorso.

Uomini e Donne: la scelta di Carlo

La registrazione di ieri del trono classico di Uomini e Donne è partita da Carlo. Il ragazzo ha deciso di tenere solo due corteggiatrici: Cecilia e Ginevra. Per quanto riguarda Marianna, invece, ha preferito non andare a riprenderla, molto probabilmente in quanto non preso da lei come si poteva credere fino alle precedenti puntate.

Con la Zagarrigo, invece, è stata finalmente sancita la pace. La ragazza ha voluto conoscere la mamma di Pietropoli in esterna e ne ha approfittato per farsi dare qualche consiglio su come conquistare suo figlio.

L’esterna è proseguita nel migliore dei modi, sta di fatto che Cecilia si è mostrata pentita a causa delle precedenti discussioni, dato che ha scoperto di tenerci davvero molto al tronista. Al termine dell’esterna, infatti, i due si sono lasciati andare ad un abbraccio molto sentito, che ha sciolto il ghiaccio degli ultimi tempi. Anche l’esterna con Ginevra è andata molto bene, sta di fatto che la ragazza gli ha presentato sua sorella.

Guerra al trono classico tra Daniele e Gianni

Tornati in studio, Maria De Filippi ha fatto una sorpresa al tronista facendo venire in studio sua madre. I due hanno ballato insieme e il ragazzo, finalmente, ha mostrato le sue emozioni. Dopo poco si è passati a Daniele.

Per quest’ultimo, invece, non è stata affatto una puntata facile. Nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne, infatti, Gianni lo ha pesantemente attaccato al punto da farlo piangere.

La prima esterna del ragazzo è stata con Beatrice e i due hanno discusso perché lui non si sente apprezzato. Con Angelica, invece, le cose sono andate bene, almeno fino a quando non è stato chiamato in causa il padre di lei, il quale non è molto favorevole alla partecipazione della figlia al programma.