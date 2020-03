Eliana Michelazzo in topless: curve mozzafiato e décolleté in vista (Foto)

Eliana Michelazzo manda super sexy sui social

Solo pochi mesi fa Eliana Michelazzo è stata al centro di una grande bufera, il pratigate. L’ex agente di Pamela Prati dopo lo scandalo che l’ha vista fidanzata per circa dieci anni con un uomo fantasma, sembra aver ritrovato la sua serenità.

Tornata sui social dopo un lungo periodo di pausa, oggi è completamente cambiata. Infatti, sui social è molto attiva, sorridente e sopratutto circondata da tanto amore. A lasciare i suoi seguaci senza parole, uno scatto molto piccante e senza veli, che mette in mostra tutta la sua bellezza.

Eliana Michelazzo si supera con uno scatto bollente

Eliana Michelazzo questa volta ha davvero esagerata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è superata con uno scatto bollente, mettendo in evidenza le sue forme. Bella, sexy e sopratutto eccitante questi sono stati alcuni dei commenti da parte dei suoi seguaci. Nella foto in questione, si è lasciata immortalare in topless coprendo le sue grazie con le mani. (Continua dopo il post)

Una volta archiviata la storia delle finte nozze di Pamela Prati, la bella ex corteggiatrice ha saputo riconquistare la fiducia dei suoi ammiratori e oggi è attivissima anche sui social. Il profilo Instagram di Eliana conta più di 250 mila followers. Ogni giorno condivide con loro diversi momenti della sua giornata e quello postato poche ore fa certamente non è rimasto inosservato.

La nuova vita dopo lo scandalo Prati

Come già detto in precedenza ci sono voluti svariati mesi prima che Eliana Michelazzo si riprendesse dallo scandalo che l’ha vista protagonista insieme a Pamela Prati. Per quasi un anno, le due donne hanno finto relazioni con uomini mai esistiti facendo credere a tutti di essere anche convolate a nozze.

Oggi, entrambe hanno diviso le proprie strade cercando di iniziare una nuova vita. L’ex corteggiare di Uomini e Donne più volte ha chiesto scusa a tutti, per aver mentito e sopratutto per aver preso in giro la sua stessa persona.

L’ex titolare della AICOS Management avrebbe voluto accantonare definitivamente il passato, ripulendosi della sua immagine, riscattandosi con il Grande Fratello Vip che purtroppo non l’ha tenuta in considerazione.